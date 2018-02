Tromfla ich: Najdrahšie šaty na Českom plese mala Slovenka!

České médiá po víkendovom Českom plese síce prišli s bombastickou správou, že najdrahšie šaty večera mala na sebe modelka Veronika Chmelířová, no nie je to pravda. Róba čerstvo rozvedenej krásky vraj stála 80 000 českých korún, čo je v prepočte okolo 3 100 eur. No zďaleka neboli najdrahšie!

Ručná práca za tisíce

Oveľa finančne náročnejšie šaty mala na sebe Slovenka Andrea Tatarková! Niekdajšia československá vicemiss, ktorú poznáte z televíznych obrazoviek v minulosti ako hlásateľku a dnes redaktorku úspešnej šoubiznisovej relácie Smotánka, sa predviedla v čiernej róbe od špičkovej českej dizajnérky Blanky Matragi, ktorá stála údajne 140 000 českých korún, čo je 5 500 eur. „Áno, je to pravda. Keďže sa s Blankou poznáme už dlhé roky a stretávame sa len niekoľkokrát do roka, bola som rada, že sa opäť vidíme a že večer strávim v jej rozprávkových šatách. Vôbec som ich neskúšala, sadli mi ako uliate. Blanka to má proste v oku,“ potvrdila Andrea. Tá bola prvou Slovenkou, ktorá sa v honosných šatách od Blanky Matragi žijúcej v Libanone, vydávala.

„Blanka je teraz pár dní v Prahe. Napriek tomu, že tam strávi len týždeň a má neskutočné množstvo stretnutí, na ples rada prišla. Má to navyše aj blízko, pretože sídlo jej luxusného butiku je práve v Obecnom dome, kde sa ples konal,“ povedala nám Andrea.

Výroba šiat, ktoré mala na sebe, trvá podľa slov Blanky Matragi zhruba týždeň a pracuje na nich niekoľko ľudí. „Moje šaty boli z nádherného hodvábneho krepu, celý vrch je ručne vyšívaná autorská krajka. Blanka mala šaty smaragdovej farby, na ktoré tiež použila ručne vyšívanú autorskú krajku a pri krku boli zdobené kameňmi a perím. Túto farbu si vybrala, lebo jej pristane k ryšavým vlasom,“ dodala Andrea Tatarková.