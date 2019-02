TU UŽ IDE O ŽIVOT! Svetom sa šíri nebezpečná hra Bird Box Challenge

V posledných rokoch sa internetom šírilo niekoľko nebezpečných výziev. Ľudia napríklad jedli kapsuly na pranie len preto, aby sa na chvíľu zviditeľnili na internete. Teraz valcuje internet ďalšia šialená výzva. Bird Box Challenge je inšpirovaná novým filmom Netflixu a spočíva v tom, že ľudia si zaviažu oči šatkou a snažia sa naslepo pohybovať na verejnosti a zvládať bežné úkony. Pri tom sa nakrúcajú a videá zdieľajú na sociálnych sieťach.

Koledujú si

Vo filme Bird Box hrá Sandra Bullocková ženu, ktorá sa snaží prežiť aj so svojimi dvoma deťmi po tom, ako záhadná sila zabila väčšinu svetovej populácie. O tajomnej sile toho nie je veľa známe, akurát fakt, že kto sa na ňu pozrie, zošalie a potom si sám vezme život. A tak sa Sandra aj s deťmi vyberie na nebezpečnú cestu, pričom majú cez oči šatku. Výsledok? Na sociálnych sieťach nájdete stovky príspevkov, na ktorých sú ľudia, ktorí majú previazané oči šatkami. Väčšina z nich sa snaží prechádzať po verejných priestranstvách, ako sú ulice, letiskové terminály či obchodné domy, prípadne sa tak hrajú doma s deťmi. Stáva sa však, že sa dostávajú aj do situácií, ktoré ohrozujú ich zdravie a životy. Jazdia na autách, na skútroch, chodia na eskalátoroch a vrážajú do ľudí naokolo, či dokonca do rôznych stĺpov a iných predmetov, ktoré im stoja v ceste.

Hlúpe výzvy sa už robili

Už sme spomínali výzvy, v ktorých najmä tínedžeri prehĺtali čistiace tabletky na pranie a videá potom nahrávali na sociálne siete. Okrem toho, že je to mimoriadne hlúpe, človek si môže spôsobiť veľmi nepríjemné zdravotné komplikácie, ktoré sa môžu dokonca končiť smrťou. No šialených, bizarných a, samozrejme, mimoriadne hlúpych internetových výziev existuje celý rad. Prvá väčšia bola tzv. škoricová výzva pred ôsmimi rokmi. V rámci Cinnamon challenge si ľudia museli vložiť do úst plnú lyžicu škorice. Tá sa nedá prehltnúť naraz, a tak väčšina obetí skončila s kašľom v kúdoloch škoricového prachu. Potom prišla do módy Corn drill challenge, výzva s vŕtačkou a kukuricou. Uvarenú kukuricu si obete nastokli na vŕtačku a po zapnutí prístroja si ju vložili do úst. Snahou bolo zjesť čo najviac kukuričných zrniečok, končilo sa to však vylámanými prednými zubami.

Niektorí nešťastníci si dokonca vytrhli časť vlasov, pretože sa im pramene namotali priamo na rotujúcu vŕtačku. Čo sa týka najnovšej výzvy, zdá sa, že tí najmenej intelektuálne zdatní jedinci už začali svoju selekciu a bojujú o tohtoročnú Darwinovu cenu. So zaviazanými očami sa nielen premávajú po uliciach miest, ale odhodlali sa dokonca aj na pokus o šoférovanie. Čo sa začalo ako nevinná zábavka a narážanie do nábytku, sa premenilo na nebezpečné zahrávanie sa so životom. Pritom princíp Bird Box Challenge nie je celkom neznámy, objavil sa už v jednom remixovanom videoklipe kapely Prodigy. Sú v ňom bežci, ktorí zaslepení utekajú do cieľa a narážajú pri tom do rôznych prekážok.

Autori sa dištancovali

Film so Sandrou Bullockovou si už v prvých týždňoch od prvého odvysielania pozrelo okolo 50 miliónov ľudí a väčšina ho nazvala tým najstrašidelnejším, čo doteraz videli. Psychicky labilnejšie povahy sa vo filme okamžite našli. Hoci dej nevykresľuje ľudí s psychickými ťažkosťami zámerne, nič to nemení na veci, že sa tak skutočne deje. Monštrá vo filme je možné chápať ako akúsi metaforickú alegóriu na depresívne či úzkostné poruchy. Ľudia s kritickejším pohľadom sa sťažovali na fakt, že film útočí na mentálne zdravie. Pohľad na zlé sily v príbehu spôsobuje, že sa vám vybaví váš najhorší strach, čo vyústi do samovraždy...

Keďže veľká časť divákov začala opakovať po hrdinke, aj spoločnosť Netflix, ale aj samotná Sandra Bullock, museli prísť s oficiálnym stanoviskom. Tá na svojich profiloch okamžite vyzvala divákov, aby nehrali žiadne samovražedné hry a neopakovali po nej to, čo robí vo filme. Sama vraj nikdy nepodporovala takéto nebezpečné hry a v súkromí rozhodne so zaviazanými očami nechodí. A spoločnosť Netflix na svojom profile takisto vyzvala, aby ľudia Bird Box výzvu okamžite zastavili a nepokračovali v nej. „Nechceme, aby ste skončili v nemocnici, prinajhoršom na cintoríne,“ odkázali tvorcovia divákom.