Túto chybu už neurobím. Herca Adyho Hajdu prepadli výčitky!

Herci niekedy prežívajú na javisku veci, ktoré sa ich dotkli v živote. Ady Hajdu, ktorý vie, čo znamená byť v ohrození života a tiež prísť o milovaného človeka, sa práve objavuje v divadelnej inscenácii, kde sa hovorí o smrti. O často tabuizovanej téme nemá problém hovoriť. Vždy vysmiaty herec prežíval pred desiatimi rokmi kruté obdobie. Skolaboval v českom divadle na javisku a ukázalo sa, že na vine je srdce. Ani po niekoľkých operáciách nebolo iné východisko ako voperovanie defibrilátora, teda špeciálneho strojčeka na srdce. V tom období si herec uvedomil, že to s prácou preháňa a mal by spomaliť.

Trvalo mu dlhšie, kým si vôbec zvykol opäť na javisko. „Po mojich ,odpadávajúcich‘ výstupoch som sa do divadla síce chcel vrátiť, no mal som strach postaviť sa pred divákov. Bál som sa, že podobný scenár by sa mohol opakovať,“ zaspomínal si. Kariéru však neukončil, vynašiel sa: „Poprosil som lekárov, ktorí sa o mňa starali, aby chodili na predstavenia a sedávali v prvom rade pre prípad, že by ma znovu bolo potrebné oživovať. Oni tam naozaj poctivo chodili a ja som si po čase na javisko opäť zvykol.“

Smrť je pokojná

Ady Hajdu skutočne ušiel hrobárovi z lopaty, a preto sa na život pozerá dnes inak: „Stalo sa, že som mal obdobia, keď som bol v ohrození života, a preto si vážim každý deň a minútu. Je to vzácne. Žijeme krátko a dlho budeme mŕtvi. Keď som odchádzal z tohto sveta a zachraňovali ma, videl som akoby druhý breh, cítil som to. Je tam obrovský pokoj a nemusíme sa toho báť. Všetkých dookola budete vnímať a ja som si dokonca pokojne vravel, že čo už, títo ma asi nezachránia, ale prekvapili a podarilo sa,“ spomína herec s úsmevom. Herec pred pár rokmi prišiel o svojho otca a aj keď vie, že tam hore mu je asi dobre, predsa len ho jedna vec veľmi trápi. „Otec zomrel, keď mal sedemdesiatdva a veľmi mi chýba, pretože niektoré veci s ním nemám vypovedané. Nemal som čas… Veľmi to ľutujem,“ hovorí zamyslene.

Štyria na jednu

Herca veľmi mrzí, ako dnes veľa ľudí kruto umiera. „Znie to divne, ale je ťažká doba na smrť. Blízkych strkáme do nemocníc, hospicov, zbavujeme sa ich. Pritom je také dôležité, aby sme sa všetci pripravili na smrť a bavili sa o nej. Samozrejme, nie vždy sa to dá na sto percent, keďže smrtka je nevyspytateľná. Ale dá sa so smrťou zmieriť. Napríklad, keď sa rozprávam so svojou maminkou, ktorá teraz oslavovala osemdesiatsedem rokov, položila rečnícku otázku: Čo tu ešte robím? A ja jej na to: Maminka, veď si tu pre nás, urobíme si spolu nejakú radosť, napríklad si dáme červené vínko. Ona hneď zareagovala: No tak nalej,“ hovorí Ady Hajdu.

„S maminkou dlho sedíme a dlho sa rozprávame, čo všetko prežila za mladi a nikdy nám o tom ešte nerozprávala. Sú to nádherné a veľmi citlivé chvíle. Nemal som kedysi čas ju počúvať, jej zážitky, a dnes som šokovaný, aké kruté veci niekedy zažila,“ priznáva herec, ktorý má troch bratov. Štyri deti svojej mame však obetavosť oplácajú. „S bratmi máme rozdelené služby, kto sa kedy bude o ňu starať a čo kto zabezpečí. Pomáha nám aj zdravotná sestrička, ale aj naše polovičky a vlastne celá rodina.“

Dovolí im vtipkovať

S mamou majú taký skvelý vzťah, že im dovolí si urobiť žarty na jej účet. „Ako som spomínal, keď mamina začne, že už by chcela odísť z tohto sveta, brat ju stopne a už rozvíja svoj humor. Povie jej: Musíš mať aspoň osemdesiatosem, pretože to číslo je deliteľné osmičkou a to znie lepšie ako nedeliteľné číslo. Mama sa začne smiať a odpije si z vínka. Brat má taký svojský humor,“ hovorí herec. Podotýka, že každú chvíľu a hlavne starším ľuďom a rodičom, musíme čo najviac spríjemniť ich posledné roky, nech sa čo najviac smejú.

Nezničiteľné bacily

Herec sa v tom utvrdil aj pri minulotýždňovej premiére, kde spolu s kolegyňou Zitou Furkovou (78) odohrali nové predstavenie – Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia. Herci tam tvorili pár, pričom Adyho postava zomrela a vystupuje ako duch. Dvojica mala chladné manželstvo a až po mužovej smrti si začali vyznávať lásku. Venovali sa jeden druhému, keď už bolo neskoro. „Po odžitých rokoch už viem, že najdôležitejšie je sa každý deň rozprávať o strastiach života, o láske, o vzťahoch, ako si človek druhého váži. Pretože je hrozne jednoduché niekoho nenávidieť, ale dôležitejšie je pochopiť toho druhého, venovať mu svoj čas a pozornosť,“ hovorí. Premiéru si herci, žiaľ, pre zdravotné problémy neužili na sto percent, ale ich výkony to neovplyvnilo.

„Je veľmi dobré, že sme to so Zitkou vôbec prežili, pretože od decembra nás trápi viróza a rozdávame si ju po divadle. Keď niekto ochorie, prinesie to sem a stačí jedna skúška alebo predstavenie a už sme nakazení. Už to nie je ani trochu zábavné, pretože to trvá veľmi dlho. Veď to aj na mne počuť, že nie som fit, ale hádam ma to už opustí,“ uzatvára chorľavý herec s optimizmom.