TVOJA TVÁR 4. kolo: Diváci naložili Kulymu za Mary Bartalos: Ohluchol si? Hanbi sa! Víťaz je dohodnutý!

Trojka z herectva

Štvrté kolo odpálil Juraj Loj v koži Meryl Streepovej, o ktorej pôvodne vôbec netušil, že spieva a že chvíľu študovala dokonca operný spev. Pesničku z muzikálu Mamma Mia si poriadne užil.

Počas hodnotenia porotcov sa strhla medzi Danom Danglom a Zuzanou Fialovou hádka. Zrejme bola súčasťou scenára, ale pekne si navzájom naložili.

Dano Dangl pochválil otváracie číslo slovami: "Je to akoby som si dal niekoľko energetických drinkov. Chválabohu, moc sa na tú Meryl Streep nepodobáš. Patríš do tejto šou ako riť na šerbeľ..."

Zuzana Fialová kontrovala: "Nesúhlasím s tebou, veď toto nebola paródia! Vieš prd makový o herectve, veď to bolo tak zahraté! Ty len závidíš Jurajovi talent, lebo celá tvoja kariéra je založená na tom, že sa hráš na strašne uvoľneného!" Nato sa jej od Dangla dostalo: "A ty furt do niekoho pindáš!" Či mal na mysli to, ako sa obula do Adely Vinczeovej pre jej názory na to, ako sa postaviť k spoločenským témam, vie len on.

Do Dangla si rypol ešte Andrej Bičan s poznámkou: "Dano mal z herectva trojku. Nechali ho prejsť, lebo bol dobrý z pohybu."

Korunu nasadil všetkému Kuly, nadšený z Lojovho výkonu: "Aj keby Meryl Streep odišla do hereckého neba, šoubiznis má teba."

Mal by zmeniť imidž

Martin Nikodým ako H.P. Baxxter (Scooter)

Kuly pochválil herca, ktorý sa prevtelil do nemeckého speváka slovami: "Prevtelil si sa do toho blázna úplne. A máš dobrý účes, takto by si mal chodiť aj v civile."

Že by so svojou vizážou mohol niečo v civile urobiť, zhodnotila aj Zuzana Fialová: "Omladol si o dvadsať rokov, aj pohybom aj celou vizážou." Dano Dangl si opäť nedal pokoj a hodil poznámku: "Súhlasím s národnou umelkyňou!

Andrej Bičan pobavil historkou z pivného záťahu s Martinom Nikodýmom. Keď sa o pol desiatej večer rozhodli vyskúšať na ulici pesničku, ktorú Martin trénoval, rozhorčená pani im z okna zakričala: "Keď nemáte peniaze na klub, tak držte huby!"

Zmiatla Kulyho

Ivana Regešová ako Beyoncé

Minulé kolo rozplakala v hľadisku mamu, tentokrát výstrihom, sexi tancom a podobou s Beyoncé, úplne dostala Kulyho. Až tak, že pri hodnotení začal slovami: "Keď si vyšla na pódium, bol to neskutočný nával negatívnej energie..." Potom sa spamätal a opravil: "Pozitívnej energie! Nádhrná žena s nádherným hlasom." Kým sa Kuly rozplýval, Zuzana a Dano sa váľali po stole od smiechu z jeho brebtu.

Zahrali bozkávačku

Zuzana Haasová ako duo TATU

So sestrou Monikou na kapote atrapy kamióna trochu potrápili ruštinu a aj pesničku od známeho dua TATU. V každom prípade, na záver dali aj lesbický bozk, ktorým sa Rusky Lena a Julia tiež prezentovali. Dano Dangl dal do pléna otázku na zamyslenie: "Keď sa dve ženy bozkávajú, je to ok ale viete si predstaviť bozkávať sa Kulyho s Andrejom Bičanom....?"

Najsexi číslo

Mary Bartalos ako Ciara

Herečka sa pesničky Level Up bála, ale zožala od poroty aj publika standing ovation. Zuzana Fialová ocenila, že takú ťažkú vec naštudovala Mary za pár dní: "Ty si blázon! Za týždeň si to dala?! Takto má vyzerať šoubiznis! Aj keby som mala akúkoľvek škaredú povahu, čo nemám, alebo démona v sebe čo nemám, nenašla by som žiadnu chybičku."

Dano Dangl bol hotový z jej tanca, nevidel rozdiel medzi profi tanečníčkami a ňou.

Kuly priznal: "Prvýkrát som si neuvedomil, že ona spieva, to bolo tak brutálne! Strašne ti pristane táto farba pleti. Mary Bartalos, you are nevybuchnutá nálož."

Ako vypraná v aviváži

Jasmina Alagič ako Jim Morrison

Jasmina nebola nadšená z toho, čo jej prischlo: "Nemám žiaden vzťah k tomu, čo idem robiť, aj keď budem asi znieť ako hudobný bezbožník... Nechcem to robiť."

Kuly bol z jej interpretácie nadšený: "Kultová kapela, kultová pieseň, kultový spevák. Vžila si sa do toho, vzniká nový kult Alagič."

Dano Dangl až taký nadšený nebol, chýbalo mu v tom "trochu špiny". Súhlasila s ním Zuzana Fialová a Jasmíne povedala: "Permanente vyzeráš, akoby si bola vypraná v aviváži." Pochválila jej farbu hlasu aj to, že má na to, aby bola speváčkou.

Jasmina si toto kolo neužila asi ani preto, že počas skúšky ju začalo bolieť oko a skončila na pohotovosti na antibiotikách.

Bičan pochoval speváka

Miro Šmajda ako Chubby Checker

Miro Šmajda síce na začiatku netušil, kto to je a bál sa twistu, ale nakoniec si vyslúžil ovácie, aj za masku. Andrej Bičan chcel byť vtipný a povedal, že je rád, že vďaka šou ožívajú mŕtvi. Pyco ho rýchlo schladil, keď poznamenal, že sa obáva, že Chubby Checker (76) ešte žije! Na to sa postavila Zuzana Fialová: "Toto nie je porota, toto je chránená dielňa."

Chýbal chĺpok

Darius Koči ako Axl Rose

Kuly aj Zuzana pochválili Dáriusovi farbu hlasu, Danovi Danglovi opäť chýbalo "trochu špiny" a "malý chĺpok, aby to bolo dokonalé." Odkázal ešte rádiám, aby pesničku November Rain dohrali vždy do konca, pretože vždy odstrihnú úžasné gitarové sólo.

Pozvánka do piateho kola

Viktor Vincze a Adela Vinczeová ako Elton John a Kiki Dee

Manželia vystúpili ako špeciálni hostia a dnes je jasné, že ak bude piata séria, bude v nej Adela. Tak to nadhodila Zuzana a Adela zhodnotila, že by išla súťažiť, lebo "je to celkom sranda."

Obuli sa do Kulyho

Víťazom štvrtého kola sa stal Miro Šmajda. Tisíc eur od Nadácie Markíza venoval OZ My mamy, ktoré pomáha mamám a deťom, ktoré trpia domácim násilím.

Ľuďom sa však nepáčilo to, ako hodnotil výkony Kuly. Diváci mu naložili za to, že dal viac bodov Zuzane Haasovej než fantastickej Mary Bartalos, ktorá zožala standing ovation od celej poroty.

Z reakcií:

"Ako Kulymu sa ešte nedokrvil mozog??? Hassovej dat viac bodov ako Mary??? Čo mu na tom gauči viac ukázala pod tou sukňou ... ale ako počúvam, tak všetkým teda preplo, len Alagič je normálna."

"Úplná topka večera, Mary si skvelá. A súhlasím, KULY ohluchol nadobro, že tri body, nech sa hanbí... Za mňa aj 8 bodov je málo, bola úžasná, klobúk dole."

"Predpokladám že je to už vopred dohodnuté, kto ktoré kolo vyhrá. Inak si to hodnotenie neviem vysvetliť. Aj keď Miro bol super. Ale napríklad podľa Kulyho bola Zuzana lepšia ako Mary???"

"Bol dobrý, ale podľa mňa bola naj Mary. Nikto okrem Jasmíny jej body nedá a Kuly iba 3, to už keď Haasová bola podľa neho lepšia ako Mary, tak má asi problémy so zrakom a sluchom. Alebo je to jednoducho dohodnuté, dopredu kto vyhrá."

A čo si myslíte vy?