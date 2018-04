Tvrdý odkaz pre Zuzanu Plačkovú: Si zlý človek! A my VIEME, kto jej takto naložil

Nie je tajomstvo, že silikónové hviezdičky na seba už nejaký čas útočia cez sociálne siete a priamo alebo nepriamo sa osočujú. Raz je to kvôli diétam, inokedy je to o tom, ktorá si môže dovoliť viac luxusu a najnovšie si komentujú zmenšenie obrovských silikónov. Michaela to totiž už má za sebou, kým Zuzanu to čaká.

Ohovára

Prečo sa vlastne bývalé kamarátky tak neznášajú a kedy sa začali ich šarvátky? „Zuzana ma nezaujíma a registrujem ju, len keď sa o nej niečo napíše. Je pravda, že sme kedysi boli kamarátky, ale z mojej strany sa to skončilo. Nie je to osoba, s ktorou by som chcela byť v kontakte, či sa s ňou stretávať. Pre mňa je to zlý človek, ktorý predo mnou ohováral nášho spoločného kamaráta a pred ním sa tvárila, že je všetko v poriadku,“ vysvetlila pre Šarm Michaela, prečo skončila s kamarátstvom. „Nemusím takéto intrigy, a preto som s ňou prerušila kontakt. Nestretávame sa a nechcem s ňou mať nič spoločné,“ hovorí rezolútne.

A ako vidí ich konflikt Zuzana Srausz Plačková? „Nebudem sa k tomu vôbec vyjadrovať,“ povedala nám podráždene, keď sme spomenuli meno jej bývalej kamarátky. Nuž zdá sa, že kamarátstvu tejto silikónovej dvojice je už naozaj definitívny koniec…