Twiinsky poznajú recept na najlepšiu masku na pleť. Ich tvár je vďaka nej bez chyby a vyjde vás na pár eur

Sestry z dua Twiins si nevedia predstaviť, že by boli bez seba dlhší čas. Daniela sa dokonca presťahovala blízko sestry do Trenčína. Byty majú v susediacich panelákoch a vidia si do balkóna. Používajú rovnakú kozmetiku, majú rovnaký vkus, aj čo sa týka obliekania. No rozoznáte ich napríklad aj podľa toho, že Veronika má väčšiu hornú peru. Nie, nedala si ju zväčšiť, občas sa jej len prirodzene ešte viac nafúkne od ekzému.

Najlepšia maska na svete

Starostlivosť o pokožku majú sestry bezchybnú. Daniela vyzdvihuje séra, ktoré používa ráno aj večer. Veronika ju dopĺňa, že základom ich peknej pokožky, okrem toho, že je to dedičstvo po starkej i po mame, je aj dôkladné odlíčenie. „Keď nemáte dobrú pleť, nepomôže vám žiadny prípravok na svete. Podľa mňa je však základom o starostlivosť o každý typ pokožky hydratácia. Na to dbáme a raz za týždeň si urobíme aj píling.“ Hoci Daniela s Veronikou sú takmer navlas rovnaké, dokonca v jednu sekundu povedia aj rovnakú vetu s identickou intonáciou, trochu sa odlišujú typom pokožky. „Odmalička mám suchšiu pokožku než Daniela. Mama so mnou chodila po doktoroch, mala som ekzém. Nakoniec to vyriešila starká. Počula, že na pleť je dobré kozie mlieko, tak začala chovať kozy. Fakt mi to pomohlo. Ale ani Danielka si to nevie vynachváliť. Smotanu, ktorá sa vytvorí na povrchu, si nanášala vatovým tampónom na tvár ako masku,“ vysvetľuje Veronika. „Je to najlepšia maska na svete. Vďaka nej sme v puberte nemali na tvári ani jeden pupáčik,“ dodáva Daniela.

Krása z byliniek

Speváčky majú po starkej aj pozitívny vzťah k bylinkám. Doma skladujú liečivé rastlinky od výmyslu sveta. Vedia, na čo ktorá funguje, a bylinkový čaj si servírujú každý deň. „Mám trochu problém s lymfatickým systémom, so zavodňovaním,“ hovorí Daniela a dodáva: „Pijem teda ibištekový čaj. A žihľavový čaj je skvelý na prečistenie organizmu a tým aj pokožky. Pijeme iba čistú vodu, sladké nápoje vôbec nie. Občas si do nej dáme citrón, ale nie každý deň. Vraj nie je dobre piť to stále.“ Starostlivo si vyberajú aj potraviny, väčšinou stavia na jedlo s čo najmenším obsahom chémie. Napríklad citróny majú z domáceho citrónovníka, ktorý je u rodičov. Raz sa im na ňom urodilo až šesťdesiat citrónov!

Závislosť od farby

Twiinsky nemajú bezchybnú pleť iba vďaka bylinkám a koziemu mlieku. Pravidelne chodia na čistenie tváre ku kozmetičke a u dermatologičky absolvovali hĺbkovú hydratáciu pleti. Na zásadnejšie skrášľovanie však nemajú odvahu. „Bojíme sa robiť akékoľvek zásahy do tváre, čo ak sa to nepodarí? Čo potom? Tvár neskryjete,“ zhodujú sa sestry. Nelepia si ani mihalnice a vrátili sa aj k prirodzeným nechtom. O to viac si Daniela teraz v drogérii obzerá laky na nechty, Veronika zase najradšej nakupuje lesky na pery a jej slabosťou sú rozjasňovače.