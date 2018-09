Uchádzačka o prezidentskú kandidatúru Gabriela Drobová o tom, ako sa vysporadúva s tým, že nemá deti

Nedávno zavesila šéfka módnej televízie na svoje konto na sociálnej sieti fotografiu s krstniatkom, pod ktorú rozcítene napísala: „Pán Boh mi vlastné deti nedoprial. A nie, nikdy som sa im nebránila. Myslela som, že budem mať aspoň štyri. Asi má ten hore so mnou iné plány.“ Našlo sa pár jednotlivcov, ktorí si do blondínky kopli a mudrovali o tom, prečo vlastne deti nemá.

Za všetky ženy

Gabiky sa reči o citlivej téme dotkli a rozhodla sa prehovoriť. „Myslím, že téma materstva sa dotýka veľmi emočne každej ženy. Každá od určitého veku nejakým spôsobom túto otázku rieši v hlave. Neodsudzujem ženy, ktoré sa vedome rozhodnú, že toto nie je ich cesta, ale ja som iný prípad. Bola som naozaj presvedčená o tom, že už so svojím prvým frajerom sa zoberieme, budeme mať deti a vytvoríme šťastnú rodinu. Vždy som snívala o tom, že keď budem osemdesiatročná babka, v nedeľu pri stole bude veľmi veľa vnúčat. Som dosť silná osobnosť, ale tieto veci sa ma dotýkajú. Preto chcem poprosiť ľudí, nielen za mňa, ale aj za všetky ženy, ktoré si niečím takým prechádzajú, aby boli citlivejší,“ vyznala sa.

Riešila to

Podľa Gabiky je veľmi nevhodné, keď ľudia vynášajú súdy o niekom, koho v živote nestretli. Dotklo sa jej tiež, že niekto dokonca tvrdil, že deti nemá, lebo je karieristka, alebo preto, že brala antikoncepciu. „Ja som antikoncepciu nikdy nebrala, nikdy som sa otehotneniu nebránila. Ani som nikdy nebola na interrupcii. S každým partnerom, s ktorým som bola dlhšie, sme to riešili a postupom času dokonca aj iným spôsobom, už odborným. Žiaľ, nevyšlo to...“ Ľudia by si mohli podľa nej uvedomiť, že práve téma detí je pre ženy veľmi citlivá. „Navyše, pribúda ľudí, ktorí majú tento problém. Je to aj rýchlosťou a stresom doby, v ktorej žijeme. Vo vyjadreniach na druhú osobu hlavne v takýchto intímnych otázkach by mali byť nielen cudzí ľudia, ale aj kamaráti a rodina veľmi opatrní. Nie je nič horšie, ako keď žena, ktorá prechádza hormonálnou liečbou, lebo jej nič iné neostáva a chce to skúsiť takto, stretne sesternicu z druhého kolena a tá na ňu hneď vyhŕkne: Ty si s tým svojím už toľké roky, ako to, že ešte nemáte dieťa? Ľudia si neuvedomujú, že banálnymi otázkami alebo poznámkami môžu veľmi ublížiť. A načo si máme ubližovať? Máme si navzájom robiť všetci dobre,“ vraví.

Necháva to na Boha

S bývalým manželom, bratislavským županom Jurajom Drobom, má aj po rozvode veľmi blízky vzťah. Ten má z predošlého vzťahu syna Jurka, ktorý si s Gabikou výborne rozumie. „Juríček k nám chodí veľmi rád, je zlatý a veľmi premúdrený. Keď už vedel rozprávať a stretli sme sa po dlhšom čase, veľký Juraj sa malého spýtal, či vie, kto som. A malý odpovedal: Áno, viem, tatinko. To je tvoja žena! Tak sme sa pobavili. Jasné, že aj s Ďurom sme chceli deti, ja som sa tomu naozaj nikdy nebránila.“ Podnikateľka problém riešila všemožnými spôsobmi. „Bola som aj vo fáze, že som to konzultovala s odborníkmi na stravu, na zmenu životného štýlu aj medicínsky. A nič… Ale na druhej strane si hovorím, že každý z nás je na tomto svete zaradený v nejakom pláne a teda uvidím, aký plán má Pán Boh so mnou, keď mi nebola dopriata asi najdôležitejšia úloha, akú žena môže mať. Predpokladám teda, že asi pre mňa vymyslel niečo iné. Možno mám energiu vynaložiť iným smerom. Možno niekomu výrazne pomôžem,“ zamýšľa sa.

Príjemná rodinná rutina

Dnes už nie sú výnimkou ani rodičky po štyridsiatke. Čerstvým príkladom je štyridsaťšesťročná Adriana Sklenaříková. Aj na to má Gabika názor. „Sú, samozrejme, ženy, ktoré aj po päťdesiatke porodili svoje prvé dieťa. Ja to nechávam na Pána Boha. “ Zatiaľ sa teší z tých detí, ktoré majú jej kamaráti a z krstniatka Elizabeth a jej sestričky Anabell, dcér podnikateľa Honzíka Novotného, známeho z reality šou. Vídava ich však málo. „Ešte kým žili v Mníchove, boli relatívne blízko, no teraz sú v španielskom Sotogrande, už je to len párkrát v roku.“

Gabika má mladšieho brata, ale zatiaľ ani on nemá potomkov. „Naši rodičia sa zatiaľ nedožili vnúčat…“ vzdychne. Teší sa však z detí partnera Karola Rumana. „Tým, že má striedavú starostlivosť, sú dva týždne z mesiaca u nás. Klasické povinnosti, ako zobudiť, pripraviť desiatu, raňajky, čiže bežná rutina, ktorú každá rodina má, mi teda dopriate sú. Karolove deti bezvýhradne milujem a dovolím si tvrdiť, že aj ony majú rady mňa. Aspoň takto mi to bolo vynahradené.“ Premýšľa o adopcii Gabika priznáva, že rozmýšľa aj nad adopciou. Dokonca uvažovala, keďže veľa cestujú, že si adoptuje dieťa z krajiny tretieho sveta. „Chcela som pomôcť dieťaťu z krajiny, kde je kritická situácia a ľudia tam žijú pod neustálym stresom z vojnových alebo občianskych konfliktov a hlboko pod hranicou chudoby. Problém však je, že u nás to zákony nedovoľujú, ako je to napríklad v Spojených štátoch. Celkovo adopčný proces nie je úplne jednoduchý.“

