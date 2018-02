Uniklo zo zákulisia Superstar! Habera má veľkú nápadníčku a sedáva mu aj na kolenách. Budete prekvapení, kto to je

Na porotcovské stoličky SuperStar zasadnú okrem stáleho kata Paľa Haberu (55) aj traja nováčikovia: frontman skupiny Monkey Business Matěj Ruppert (39), finalista prvej Česko Slovenskej SuperStar Ben Cristovao (30) a jediná ženská porotkyňa, slovenská speváčka Katarína Knechtová. A práve ju na každom kroku sprevádza jej psík, šesťmesačný francúzsky buldoček.

Maznáčik

„Kayu zatiaľ SuperStar veľmi baví, takže dúfam, že so mnou bude po celý čas. Funguje ako socializačný prvok, kamkoľvek prídem, hneď nadväzujeme s ľuďmi priateľstvá,“ smeje sa Katka. Najradšej má vraj topánky Matěja Rupperta, a keď si Paľo Habera niekam sadne, hneď k nemu príde a sedí mu na nohách. Takže aspoň niekto, kto sa porotcov nebojí. Nová bude aj moderátorská dvojica. To, čo sa už dva týždne v kuloároch šepkalo, je isté. Novou moderátorkou šou Česko Slovenská SuperStar sa stane, nie veľmi skúsená, no podľa ľudí z brandže talentovaná moderátorka Fashion TV a finalistka Miss Universe SR z roku 2009 Jasmína Alagičová. Meno jej partnera pri moderovaní ešte nie je známe. Jasné je len to, že to bude muž z Česka.

