ÚPRIMNÁ SPOVEĎ: Sandra Rozborilová o živote so zabávačom. Ako seriózna lekárka zvláda stratu súkromia?

Postavu by jej mohla závidieť hociktorá dvadsiatka, no paradoxne aj manželka Vila Rozborila (51) mala zo seba kedysi komplexy. Konkrétne zo svojich vyšportovaných lýtok. „Prvé sukne som začala nosiť po tridsiatke, lebo mi niekto povedal, že je pekné, keď má žena vyšportované nohy. Dovtedy sa mi páčili len veľmi tenké nohy. Je úľava, že mi to je už jedno,“ hovorí úprimne Sandra, ktorá pôsobí vedľa známeho moderátora vyrovnane a šťastne.

Smeje sa nad ním

Vilo a Sandra sú spriaznené duše a je jasné, že bok po boku našli šťastie a pohodu. Vilo ako večný zabávač dokáže do svojich fórikov vtiahnuť aj ju. Neraz sa postará o vtipné momenty, ako s fotkou, ktorá nedávno kolovala po internete. Vilo sa na nej pokúsil zachytiť Sandru a seba, no ako fotograf sa neosvedčil. Sandre chýbala hlava, lebo odfotil len jej výstavné brucho a dekolt. Neprekážalo jej to?

„Tieto ,vilomeniny‘ sú súčasťou môjho muža. Desiatky rokov je verejne známou osobou a zvykol sa deliť o súkromie s fanúšikmi. Žije v presvedčení, že všetci ľudia sú prajní a majú sa navzájom radi. Ja som oveľa uzavretejšia, aj čo sa týka pozornosti médií. Život nie je rovná čiara, prichádzajú aj momenty, keď človek netúži deliť sa o svoje súkromie, a preto sa snažíme robiť kompromisy,“ hovorí úprimne. S manželom vraj strávili leto hlavne na Slovensku a v záhrade, no občas si odbehli na turistiku aj do Rakúskych Álp. Horúčavy jej neprekážali. Kým iní kolabujú, ona ožíva. „Naozajstný život sa pre mňa začína, keď teplomer ukazuje nad tridsať,“ smeje sa sama na sebe.

Radšej lečo než torta

Na bezhlavej fotografii mnohí ocenili, aké má Sandra pevné telo. Vďačí zaň každodennému športovaniu. „Od detstva milujem šport vo všetkých jeho podobách. Pred piatimi rokmi mi však praskla platnička, a preto nielenže chcem, ale aj musím cvičiť, aby som mohla normálne fungovať. Vedľajší efekt je, že mi spevnelo telo. Pre chrbticu je najdôležitejšie mať pevné a silné brucho. Posilňujem vlastnou váhou, gumovými expandermi, fit loptami, TRX- -kami. Cez víkend sa s priateľmi a manželom venujeme turistike. Keď ma nebolí chrbát, najradšej behám v lese,“ vymenúva atraktívna blondínka, ktorá je nekompromisná aj v stravovaní. „Sladké nemám rada, mám radšej lečo ako čokoládovú tortu,“ smeje sa lekárka, ktorá nemá rada ani alkohol a denne si chystá zdravú domácu stravu. Chutí aj manželovi, takže nemusia vyhľadávať reštaurácie.

Pokusný králik

Ako každá žena, aj Sandra sa rada parádi, no vystihuje ju konzervatívna móda. Extravaganciu obdivuje skôr na iných ženách ako na sebe. A ako to má s nakupovaním? „Vilo má výborný vkus a kupuje mi skoro všetko oblečenie. Takže mám všetko, no chýbajú mi iba nákupy s kamoškami. Už však nemám čo kúpiť, keďže sa o to stará môj manžel.“ Keďže Sandra pracuje v oblasti ženskej krásy, zaujímalo nás, či aj na sebe zvykne skúšať procedúry, ktoré ponúka klientkám? „Keď kúpim nový laser, tak prvé impulzy dávam sebe na ruku, aby som presne vedela, čo bude klient pociťovať. Keď sme s lasermi na Slovensku začínali, chodila som domov s popáleným celým predlaktím, aby som vyskúšala limity kože a videla následné hojenie. Dodnes mám zvyk, keď robím technicky zložitejšie zákroky, streliť prvý impulz na vlastnú ruku.“