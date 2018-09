Už má zase obe prsia! Shannen Doherty konečne spravila bodku za rakovinou

Brenda z Beverly Hills okolo Veľkej noci vystrašila fanúšikov. Nedopadli jej dobre kontrolné vyšetrenia a vyzeralo to, že sa jej vrátila rakovina, s ktorou bojovala od roku 2015. Našťastie išlo o planý poplach a Shannen Doherty (47) naopak mohla teraz urobiť poslednú bodku za liečbou. Dala si po mastektómii spraviť nový prsník.

Teší sa, že pribrala

Musela si však naň trochu počkať. Pre liečbu bola totiž taká vychudnutá, že nemala žiadnu prebytočnú kožu ani tuk, ktoré by lekári využili pri rekonštrukcii.

„Musela som pribrať niekoľko kilogramov, ktoré sa mi nedarí zhodiť, ale čo je pár kíl navyše v porovnaní s mojím novým prsníkom,“ zverila sa hviezda v televíznom programe Stand Up to Cancer.