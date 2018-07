Už nevie čo s peniazmi. Speváčka Beyoncé si prenajala Louvre aj kúpila kostol

Najbohatší manželia sveta, Beyoncé (36) a Jay-Z (48), si prenajali parížsky Louvre, aby v ňom natočili jedno z najmonumentálnejších hudobných videí súčasnosti. Manželská dvojica si zatancovala pred Monou Lisou a inými svetovými veľdielami a dokázala tak svoju finančnú moc. Hodinový prenájom Louvru je okolo 20 000 dolárov, čo bol pre známy pár bagateľ. A tak si mohli slávne diela nielen pozrieť bez zavadzajúcich návštevníkov, ale aj urobiť opäť okázalú ukážku svojej moci a bohatstva. Beyoncé tak po pôrode opäť pravidelne ukazuje svoje dominantné finančné, aj umelecké postavenie. Na nedávnom festivale Coachella, na ktorom je viac celebrít pod pódiom než na ňom, sa predviedla v ambicióznom outfite. Hviezda je asi naozaj presvedčená o tom, že je panovníčka tohto sveta, vzhľadom na odev a štýl, v akom svoj koncert otvorila. Vyzerala ako faraónka a po schodoch vedúcich z trónu kráčala pomaly a vychutnávala si hukot desaťtisícového publika.

Kúpila kostol!

Možno práve ovácie davu a pocit božskosti motivovali Beyoncé nedávno aj ku kúpe kostola! Speváčka sa rozhodla investovať do nehnuteľnosti, no tentoraz nešlo o dom pre ňu a jej rodinu. Kúpila si kostol v New Orleanse. Tento kamenný chrám má rozlohu takmer tisíc štvorcových metrov, bol postavený začiatkom 19. storočia a už nejaký čas sa nevyužíval. Na čo jej kostol bude, zatiaľ nevieme, ale vôbec by nás neprekvapilo, keby si tam vybudovala nejakú svoju svätyňu. Kostol kúpila krátko po tom, ako sa v Grace Cathedral v San Franciscu konala bohoslužba na jej počesť.

Na špeciálnej bohoslužbe sa vtedy hovorilo najmä o jej hudbe a o tom, ako súvisí s duchovným prežívaním černošiek a s problémami, ktorým čelia v spoločnosti. Takže možno aj práve kvôli tejto omši sa rozhodla investovať do netradičnej nehnuteľnosti. Pred troma rokmi si Beyoncé dopriala trojposchodovú budovu postavenú v španielskom barokovom štýle, takisto v nej kedysi bol kostol aj baletná škola. V útrobách je dvadsaťdva obytných miestností. Posh Garden District v New Orleanse si Beyoncé na kúpu zvolila taktiež kvôli tomu, že neďaleko býva jej sestra Solange s manželom Alanom Fergusonom. Za nehnuteľnosť, ktorá sa dá využiť aj na komerčné účely, ale aj na rodinné sídlo, vysolila vtedy 2,3 milióna eur. Beyoncé a Jay-Z nie sú na realitnom trhu žiadni nováčikovia, patrí im dokonca aj ostrov na Bahamách.

Fotí sa vo vlastnom lietadle

A ešte si pripomeňme zopár maličkostí, ktoré si Beyoncé za zarobené honoráre mohla v poslednom čase dovoliť. Manželovi kúpila bombardér Challenger! Cena je štyridsať miliónov dolárov, ale to sú len počiatočné náklady, chce to aj hangár, servisný tím, pohonné hmoty. Lietadlo má rozmery 27 metrov a rozpätie krídel je 21 metrov, takže parkovať tento tryskáč nie je maličkosť. Ale zasa vnútri to majú Beyoncé a Jay-Z pekné – v lietadle je obývačka s koženým čalúnením, dve kúpeľne i spálňa. Zmestí sa tam asi 20 ľudí a práve toľko sa ich nedávno motalo okolo Beyoncé, ktorá sa rozhodla urobiť v lietadle kolekciu fotografií.

S tryskáčom sa dá pohodlne doletieť do Monte Carla, kde má Beyoncé ukotvenú jachtu za 5 miliónov dolárov. Na palube ju čaká aj voucher na kapitánske skúšky, aby si ju mohla aj odkormidlovať. Len kedy stihne kurz, nie je známe, okrem starostlivosti o malé detičky ju totiž čaká aj veľké svetové turné, na ktoré s manželom vyrážajú spoločne, a tak dokazujú, že chýry o ich blížiacom sa rozvode sú iba kačicou. Veď kto by opúšťal tento rozbehnutý stroj na bohatstvo.