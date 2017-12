V Česku ho milovali a teraz ho nenávidia. Prečo musí Ján Jackuliak znášať tvrdé útoky na uliciach?

Tento herec hrá naozaj rozporuplné úlohy. Kým slovenskí seriáloví diváci ho poznajú z Búrlivého vína ako dobráka Igora, ktorý bol pod papučou, v českej Ordinácii v ružovej záhrade hrá agresora. Týra, bije a znásilňuje tak presvedčivo, že si u našich susedov už získal kopu nepriateľov.

Nenávidia ho

Jána Jackuliaka v Česku hojne obsadzujú. Veľkú príležitosť dostal už v kultovom seriáli Vyprávěj, teraz sa skoro každý týždeň objavuje na obraze v prime time vďaka nekonečnej Ordinácii v ružovej záhrade. Hrá tam partnera Dany Morávkovej, ktorej spôsobuje doslova peklo na zemi. Doktorka Zdena Suchá totiž musí čeliť jeho psychickému i fyzickému násiliu. Janko tvrdí, že Andrej je najťažšia postava, akú kedy stvárňoval. A keďže k Dane a jej dieťaťu sa správa naozaj hrozne, musel sa zmieriť s tým, že momentálne ho veľká časť českého národa nenávidí.

Keď násilie pomáha

No aj keď si myslí, že scény psychického a fyzického teroru sú na denný seriál dosť tvrdé, čoraz častejšie sa mu potvrdzuje, že ich treba ukazovať na obrazovke. Dávajú totiž ženám v podobnej situácii silu začať o svojom trápení rozprávať a hľadať pomoc. „Nie je nič príjemné hrať takúto postavu. V Česku na mňa na ulici dokonca občas pokrikujú, že som hajzel, ale to je v poriadku. V Búrlivom víne som bol za debilčeka a teraz som sviňa,“ konštatuje zmierene. Dodáva však, že to vlastne berie ako lichôtku, lebo zrejme podáva uveriteľné výkony. Za dôležitejšie však považuje niečo iné: „My šťastní ľudia si ani nevieme predstaviť, koľko žien je týraných a taja to! Teraz to s kolegyňou Dankou vidíme. Často mi rozpráva, koľko obetí ju kontaktuje na sociálnej sieti a vďaka nášmu príbehu naberajú odvahu zavolať na políciu. Ja osobne som nemal telefonáty ani listy, ale stretol som sa s jednou paňou, ktorá mi povedala, že sa vďaka nám odhodlala zavolať na linku dôvery. Skonštatovala, že urobila veľmi dobre,“ teší sa herec, že jeho práca má takýto presah.

Scény znásilnenia

Janko však netají, že hoci má skúsenosti s kadejakými úlohami, táto mu dáva poriadne zabrať. Najťažšie vraj nie je ani tak zahrať fyzické týranie, ale stvárniť psychické ubližovanie. Herec má v reálnom živote harmonický vzťah s manželkou Barbarou a nevie si predstaviť, že by sa takto správal k svojej polovičke. „Rozprával som sa s ľuďmi, čo písali scenáre, čítal som si o týchto prípadoch, ale je ťažké pochopiť, prečo týraná žena zostáva pri takomto mužovi. No aj to, prečo sa on tak správa. Bije ju a znásilňuje a potom ho zožierajú výčitky.“

Bije kaskadérku

Pri takejto úlohe nestačí len zahrať to, čo je v scenári. Treba pochopiť, ako takýto psychopat premýšľa: „No aj tak sa mi hnusí, keď mám hrať osem obrazov po sebe, ako znásilňujem. Keď musím byť naozaj brutálny, poprosím, aby Danu vymenili za kaskadérku, tá vie, ako sa nechať biť.“ Niektoré scény v scenári sú totiž také brutálne, že aj pre ľudí za kamerami je ťažké dívať sa na ne. Aj najväčší vtipkári v štábe ich vraj chcú mať rýchlo za sebou a prejsť na jemnejšie obrazy.

