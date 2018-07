V chalupe známeho hudobníka vraj STRAŠÍ. Starý dom kúpil od Maťa Landla

Toni Granko vyrastal v paneláku, býval v poslednej bytovke pod lesom v bratislavskej Dúbravke. S kamarátmi celé dni prejazdili na bicykloch, v Devíne boli za pol hodinu. „Prirodzene ma to teda začalo tlačiť do prírody,“ skonštatoval na úvod v relácii Na chalupe. Moderátorka relácie Katarína Jesenská zhodnotila, že jeho chalupa sa nachádza iba pätnásť minút vzdušnou čiarou od centra hlavného mesta. Svoju oázu pokoja a domček snov našiel umelec vo Svätom Jure.

Prišiel si zaspomínať

Martin Turčan alias Toni Granko si pomaly prerába chalupu, kde trávil herec Matej Landl svoje detstvo. Tento dom je opradený rôznymi príbehmi. Po vojne to vraj bola takmer ruina so spadnutou strechou a miestne deti dom využívali ako „zašívareň“. Potajomky tam chodili fajčiť prvé cigarety. Potom však dom kúpil spisovateľ Rudolf Skukálek, ktorý nebol obľúbenec vtedajšieho režimu a neustále bol pod kontrolou ŠtB. Súčasný pán domu vysvetľuje, že neďaleko chalupy mali príslušníci postavenú búdku a spisovateľa pozorovali. Skukálek nakoniec emigroval do Nemecka a svoju chalúpku predal otcovi herca Mateja Landla. „Keď som potom kupoval chalupu od Maťa Landla, predával mi ju s ťažkým srdcom, že tu je jeho detstvo. Ale keďže sme kamoši, predal mi to s tým, že sem rád príde zaspomínať. Už tu aj bol a bol rád, že to tu žije,“ opisuje históriu svojej chalupy.

Utajovaná láska

Stará stavba má asi stodvadsať rokov a na dome sú aj iniciály a zrejme rok postavenia. „Iniciály znamenajú meno Šalajová a v Jure sa o nej hovorí ako o Šalajke. Táto pani Šalajová bola údajne miestna kráska, do ktorej sa zamiloval starší viedenský šľachtic, ktorý jej potajomky postavil tento domček, ale vo Viedni mal svoju rodinu. Keď zomrel, ona tu ostala žiť. Mala jednu čiernu kozu, čierne sliepky, čierneho koňa...“ dodáva ďalšie zaujímavé povesti o svojej chalupe. Keď Martin ide do mestečka a povie, že je zo šalajky, ľudia zalamujú rukami, vravia, že tam straší. Zdá sa však, že hudobníkovi to vôbec neprekáža, cíti sa tam skvele.

Do rekonštrukcie zapojil aj kolegov

Dnes sme väčšinou zvyknutí, že staré chalupy sa novodobí chalupári snažia zmeniť na moderné a bezchybné stavby. V prípade Martina Turčana to však neplatí. Všetko si zrekonštruoval svojpomocne a z fotografií je jasné, že žiadne moderné prvky neplánuje. Okrem svojich hudobných nástrojov. Na začiatku chcel svoj nový príbytok vnútri zosvetliť, a tak vybúral do steny otvor na veľké okno. Sám ho tam aj vložil, ale priznáva, že mu pri tom asistoval syn Mariána Geišberga Martin. „Je tam úplne iná atmosféra,“ pochvaľuje si. Pri robení podlahy mu pomáhal ďalší umelecký kolega. „Zavolal som si na pomoc kamaráta Rada Ortha alisa Vrabca, ktorý okrem toho, že je šikovný muzikant, je aj veľmi šikovný stolár. Ukázal mi, ako sa viaže palubovka na prvých troch doskách a potom som si to celé robil sám. Funguje to tak, že čo neviem, to sa naučím, a keď to pokazím, zakryjem to vázičkou,“ vtipkuje Toni Granko.

Dobrá kúpa

Keď sa hudobník prišiel pozrieť na domček, bolo mu jasné, že je na ňom kopa roboty. „Ale zmapoval som si nehnuteľnosti na trhu a bola to top ponuka. Zavolal som si aj kamaráta architekta, ktorý do mňa len štuchal, aby som to kúpil, že takýchto domov je na Slovensku možno päť. Potom som urobil nové podlahy, okná som menil, v kúpeľni vaňu a neviem, čo všetko možné...“ vysvetľuje.