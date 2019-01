V kabelke nachádza Lucia Forman Habancová stále nejaké prekvapenia. O čo ide?

Bývalá televízna moderátorka, dnes hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja, sa v kabelkách vyžíva. „Som v tomto typická baba, aj čo sa darčekov od blízkych týka – kabelkou a parfumom u mňa človek nič nepokazí,“ priznáva. Lucia netají, že kabeliek má dosť a uprednostňuje kožené kúsky. „Nemusia byť značkové, aj keď mám zopár aj takých. No koža je základ. Tým, že to žena nosí a používa, vidieť na kabelke, či je kvalitne urobená. Vtedy dlho vydrží.“

Čo sa tvarov týka, má klasické do ruky, väčšie cez plece, veľmi obľúbenými sú u nej praktické crossbody. „Veľmi rada mám ruksačik, ktorý využívam, keď ideme s dcérou von. Obľúbila som si aj praktické ľadvinky, ktoré sa vrátili do módy a dúfam, že vydržia nejaký čas. Mám pri nich voľné ruky, takže sú super na športové aktivity ako bicykel a kolobežka.“ Snaží sa mať univerzálne kabelky, žiadne výstrelky: „Jednu však mám extravagantnú, je bledomodrá a vpredu má tigra. Toho si malá vždy hladká,“ vraví s úsmevom.

Lesky a kamene

Vďaka dcérke Lare má ďalšie príhody s kabelkami, keď v nich okrem klasických vecí, bez ktorých sa nepohne z domu, nachádza aj ďalšie prírastky: „Super je, že vždy tam nájdem niečo, čo mi tam hodí malá – pred pár dňami to boli listy zo stromu. V kabelke uschli a pekne sa mi tam rozmrvili. Objavím aj poklady ako kamienky, gaštany, alebo keď dostanú niečo v škôlke, napríklad gumové medvedíky.“ Kvôli rannému zhonu a starostlivosti o dcérku si väčšinou už večer premyslí, čo si oblečie na druhý deň a k tomu zladí kabelku.

„Často si preto prehadzujem veci z jednej do druhej, aj keď sa mi to niekedy nechce. A občas si niečo zabudnem v tej druhej, ako naposledy doklady. No štandardne musím mať v kabelke aspoň dva-tri lesky a tiež ,debilníček‘, lebo si musím všetko, čo ma v ten deň čaká a čo musím vybaviť, zapísať a potom si to vyškrtávam. Keby som to neurobila, na polovicu zabudnem. Keď to mám odškrtané, večer si tak spokojne vydýchnem, že som to super dala,“ smeje sa na sebe.

V kabelke nesmie chýbať ani zostava na cvičenie. „Pre istotu, keby mi zavolali z fitka, že treba ísť zaskočiť za kolegyňu,“ hovorí Lucia, ktorá tam pracuje vo voľnom čase. „Voňavka musí byť v kabelke samozrejme a bez peňaženky ani na krok! A ešte krém na ruky, keďže mám suchšie ruky, tak ich stále krémujem, najmä teraz v zime,“ uzatvára Lucia must have výbavu.

