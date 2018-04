V KÚPEĽNI speváčky Kristíny: Ku kaderníčke chodí podľa lunárneho kalendára a ponára sa do byliniek

Sympatická východniarka si uvedomuje, že jej práca, pri ktorej je nutné vyzerať dokonalo, dáva zabrať jej pleti či vlasom. Preto si užíva bežný deň, keď sa snaží na seba dať čo najmenej kozmetiky. Úprava jej vtedy trvá len polhodinu, zatiaľ čo na koncert sa líči aj viac ako dve hodiny.

Hlavne hypoalergénne

Pri pohľade na Kristíninu kozmetiku, a to nemáme na mysli len množstvo, je zjavné, že si dopraje. Rozmaznávať sa snaží hlavne pokožku. „Od mala mám citlivejšiu pleť, no vyslovene problematickú som ju mala najmä počas strednej školy. Potom sa problémy postupne vytratili, ale kvôli mojej citlivosti investujem do kvalitnej kozmetiky a pravidelne navštevujem kozmetičku. Nie nadarmo sa hovorí, čo pokožke dáš, to ti vráti,“ konštatuje s úsmevom. Kedysi si pripravovala aj domáce masky, ale dnes už na to nemá čas. „Robila som experimenty, no momentálne si masky iba kupujem. V mojom nabitom programe je to pre mňa jednoduchšie a pohodlnejšie,“ priznáva.

Na kvalitu si potrpí aj v líčidlách. „Používam rôzne značky, ale hlavne dbám na to, aby boli hypoalergenné. Líčim sa jednoduchšie, rada zvýrazňujem kontúry tváre a rúž si vyberám podľa nálady.“

Natiera si korienky

Speváčka nezanedbáva ani vlasy. „Keďže som im dala za posledné roky zabrať, venujem im pozornosť hlavne tým, že aspoň raz alebo dvakrát do týždňa používam kvalitnú výživnú masku. Ak mi to časovo vychádza, dávam si ich podstrihnúť podľa lunárneho kalendára v dňoch Leva alebo Panny a pijem tekutý kolagén na rast a celkovú pružnosť vlasov, pokožky, nechtov,“ hovorí. Zároveň dodáva, že používa aj malé ampulky s emulziou na podporu rastu. Aplikuje si ich raz týždenne do korienkov a v jej kúpeľni sme na vlastné oči videli, že jej naozaj už rastú nové a malilinké vlásky.

Očista tela

Kristína sa nám priznala aj k malej závislosti. „Milujem kúpeľ. Dokážem vo vani skvele zrelaxovať, je to pre mňa doslova očista tela aj mysle. A, samozrejme, používam rôzne bylinkové esencie. Správne vône vás správne naladia. Medzi moje obľúbené momentálne patrí medovková, ktorú rada využívam po náročnom dni. Uvoľňuje a upokojuje. Tymianová esencia je zase výborná na dýchacie cesty aj na uvoľnenie svalov,“ pochvaľuje si pokojné kúpele.