V minulosti chcela Knechtová vyzerať ako chlap, ale dnes je úplne iná. Pravda o tom, vďaka čomu sa stala zvodnejšia!

Roky nosila krátky účes a pôsobila chlapčensky. Dnes má dlhé vlasy, nosí sexi outfity a perfektný mejkap. Prečo sa speváčka odhodlala pre radikálnu zmenu imidžu? „Kedysi som trávila deväťdesiat percent času s chlapmi a chcela som zapadnúť do ich sveta. Odzrkadľovalo sa to aj na mojom výzore. Po odchode z kapely Peha som sa však začala čoraz častejšie obklopovať ženami a pochopila som, že som ňou aj ja a mala by som tak aj pôsobiť,“ vysvetľuje Katka prvotný impulz svojho prerodu.

Nemám traumu z veku

súvislosti so speváčkinou zmenou vizáže sa často spomínajú aj dermatologické zásahy. Katarína však tvrdí, že absolvovala dvakrát drakuloterapiu, inak si dopraje pravidelné masáže tváre. Najväčšiu zmenu vraj má na svedomí jej osobná vizážistka. „Rozumie mojej tvári. Nemám napichané pery. Vizážistka mi ich pomocou rúžov opticky zväčšuje. Silnejšie mi líči oči a zvýrazňuje lícne kosti. Ale tvár sa mi zmenila aj preto, lebo som dosť schudla a mám už aj viac rokov,“ smeje sa Katka, ktorá si uvedomuje, že jej tikajú biologické hodiny.

„Nemám však traumu zo svojho veku a viem, že tlak spoločnosti je silný. Ľudia nás vnímajú ako staré dievky na entú, no ja sa tak nevidím,“ vysvetlila nezadaná speváčka.