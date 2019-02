V objatí iného: Valentínsky večer strávila Silvia Lakatošová náruživým tangom...

Celé sa to odohralo pred očami jej muža. Na oslave desiatych narodenín istého inštitútu zdravia a krásy, s ktorým Silvia ako organizátorka súťaže Miss Universe spolupracuje.

Hriešna Silvia

Jedna z našich historicky najkrajších miss si priamo na sviatok zaľúbených užila vášnivé argentínske tango v náručí tanečného partnera z televíznej šou Let‘s Dance, Davida Schavela. Tanečné vystúpenie bolo darčekom pre majiteľov kliniky. „Tancu som sa od Let‘s Dance nevenovala. Ako šou skončila, tak sa to celé skončilo aj u mňa,“ priznala Silvia Šarmu.

Na Valentína opustil princ Harry tehotnú Meghan. Za kým sa vybral?

To, že sa vrátia na parket, bol vraj nápad módneho návrhára Fera Mikloška. „Keď sme dávali dokopy program na oslavu inštitútu, navrhol mi, že by sa to hodilo po jeho prehliadke. Totiž v čase, keď som účinkovala v Let‘s Dance, mi majiteľka inštitútu, doktorka Vanda Przewlocka, veľmi fandila. Pred pár dňami som u nich na chodbe zbadala plagát z Hriešneho tanca a Vanda poznamenala: Vidíš, to si ako ty, keď si tancovala v Let‘s Dance! Jednoducho bola mojou veľkou fanúšičkou a som rada, že naše vystúpenie na oslave sa nám podarilo zatajiť, takže to pre ňu bolo prekvapenie.“

Iveta Malachovská sa nemieni pretvarovať. Priznala pôvod šiat, v ktorých ohúrila na bále

„Oprašovačka“

Keďže Silvia mala po tanečnej šou rok a pol výpadok, dala si s Davidom Schavelom dva tréningy, aby oprášili choreografiu. „Celkom som si ju pamätala, to nezabudneš. Vybrala som si tango argentino, pretože to bol posledný tanec vo finále. Mala som ho teda najčerstvejšie v hlave a navyše má dynamiku.“ Našťastie, oblečenie mala doma. „Je to ten istý korzet a sukňa, v ktorých som tancovala v šou. Boli to kúsky z môjho vlastného šatníka, Ferko mi vtedy korzet ozdobil kamienkami. Teraz som ho po roku a pol vytiahla. A topánky už boli na vyhodenie, doslova som ich oprášila,“ smeje sa.

MÓDNA POLÍCIA: Vulgárna moderátorka, Kollárova dcéra sa pasovala za kráľovnú a Drobová ...

Prekvapenie v spálni

Napriek tomu, že na Valentína skončila v náručí iného muža, dopriala si romantiku aj so svojím vlastným. S Palim sú spolu síce vyše štvrťstoročia, no stále sa prekvapujú. „Deň pred Valentínom sme išli spolu na rande. Deti máme na sústredení, a keďže sme vedeli, že štrnásteho máme akciu, tak sme to oslávili deň vopred. Chceli sme ísť do divadla, ale všetko bolo plné, tak sme si dali večeru. Ráno som potom išla cvičiť a na pracovné stretnutia a Palimu, ktorý ostal doma, som v posteli nechala čokoládové srdiečko. A keď sme večer po akcii prišli domov, v spálni ma čakala bukréta a balíček s čokoládami a orieškami, o ktorých vie, že ich mám rada,“ chváli Silvia polovičku.

Mamba si nedávala servítku pred ústa. Drahé kabelky sú pre mňa...

To, že od manžela celý deň nedostala žiaden prejav lásky, neriešila, lebo šípila, že jej niečo prichystal. „Doniesla som totiž našim babám z Miss, ktoré večer predvádzali Ferkove modely, snežienky a vravím im: Tie, čo máte frajerov, dostanete určite niečo od nich, tie, čo nemáte, máte snežienky odo mňa. A niektoré si ich musíme kupovať samy… Pali len tak na mňa pozrel a prevrátil oči. Už ho poznám za tie roky, keď som videla jeho úškrn, vedela som, že niečo prichystal. On je pozorný. Nerobí to však tak, že mi dá darček do ruky a gratuluje. Zrazu to len niekde zbadám, presne pozná moje tajné kúty v dome a niekde to naaranžuje. Neuveriteľné, koľko rokov sme spolu a že ešte so mnou vydržal,“ smeje sa Silvia.

Čerstvý otecko Martin Mňahončák: TOTO dal herec dcére do vienka

Dominika Cibulková to vytmavila kritikom. A je v tom po uši aj Novak Djokovič!

Juraj Bača sa konečne odmiloval! Pozrite sa, za koho vymenil jemnú blondínku!