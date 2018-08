V šou Milujem Slovensko skončili! Dano Dangl konečne otvorene o tom, či ich vykopli

Minulý týždeň šokovala divákov informácia, že v populárnej šou RTVS Milujem Slovensko naozaj po šiestich sériách končia obľúbení kapitáni Adela Vinczeová a Dano Dangl. Jeho vystrieda moderátor so sexi hlasom Juraj Šoko Tabaček (37) a Adelu cez obrazovku málo známa divadelná herečka Stanka Kašperová.

Vrátia sa?

Kým pre ľudí to bol šok, pre kapitánov to podľa slov Dana Dangla prekvapenie nebolo. Určite nedostali padáka pre nespokojnosť televízie. „Je to naša stará a veľmi slušná dohoda. To, že do pokračovania s Adelou už nepôjdeme, sme vedeli dlhší čas, no, samozrejme, že sme to tajili, to bolo nutné, “ vysvetľuje. Špekuluje sa však aj o tom, že pre ostrieľanú dvojicu je to len pauza. Veď najmä Adela viackrát avizovala, že potrebuje trochu zvoľniť a sústrediť sa na rodinný život. Ani Dano návrat celkom nevylúčil: „Či sa tam ešte vrátime, to človek nikdy nevie. Veď ani vy neviete, kam pôjdete o rok na dovolenku a čo bude?“ zahmlieva.

Treba nové tváre

Zdôraznil však, že neľutuje ani jednu chvíľu strávenú v štúdiu. „Bola to jedna z najlepších relácií, kde som účinkoval. Vždy sme sa s Adelou tešili a užívali si to. Naozaj žiadna výhrada, super strávený čas,“ skonštatoval Dano s úsmevom a v rovnakom duchu sa vyjadruje pre médiá aj Adela, ktorá nováčikom dôveruje a zdôrazňuje, že úlohou televízií je objavovať aj nové tváre: „Hlavne ak sa niektorí diváci sťažujú, že sú všade stále tí istí,“ neodpustila si poznámku na občasnú výhradu, že je jej priveľa.

Odkaz od Adely

Adelina nástupkyňa Stanka Kašperová zatiaľ s moderovaním skúsenosti nemá. Nebojí sa, že si zlizne kritiku, povedzme ako Jasmina Alagič, keď po Adele „zdedila“ SuperStar? „Myslím si, že je namieste vymeniť slová báť sa za pociťovať rešpekt. Ako mi povedala Adelka, je to zábavná relácia, a tak do toho treba ísť. Neprežívať, len si to užívať, a tak do toho ideme,“ skonštatovala herečka, ktorá už má predstavu, ako s bývalým vysokoškolským spolužiakom budú šou moderovať. „Naším príchodom sa vytvorí nová atmosféra, ale to neznamená, že ju chceme nastavovať nasilu. Budeme sa snažiť o vlastné vnímanie tejto šou. Nie sme tí, ktorí by sa chceli nanútiť, ale budeme veľmi radi, keď nás ľudia prijmú.“

Preč od rodiny

Na rozdiel od Tabačka herečka býva blízko Prešova a pracuje v prešovskom divadle. Je teda jasné, že pracovná ponuka zasiahne jej dve deti a manžela. Stanka v tom však problém nevidí: „Smutno je nám, keď musíme ísť od seba, ale to je v našom povolaní prirodzené. Decká aj manžel sú už veľkí, a čas, ktorý budem pracovne tráviť v hlavnom meste, nie je taký náročný, aby to ovplyvnilo chod mojej rodiny. Decká sa narodili herečke a nie som prvá ani posledná, ktorá to musí riešiť.“

Páčili sa už ako súťažiaci

K výmene sa pre Šarm vyjadrila aj RTVS: „Predchádzajúci kapitáni šou Milujem Slovensko Dano Dangl a Adela Vinczeová si po šiestich sériách vysielania chceli dať od tohto formátu pauzu. Keďže počas piatich rokov vysielania sa v šou vystriedala celá plejáda súťažiacich, RTVS sa rozhodla dať priestor novým tváram a talentom, ktorí vynikajúco uspeli ako súťažiaci a postarali sa o dobrú zábavu. Stanka Kašperová a Juraj Šoko Tabaček už vtedy zaujali tvorcov programu svojou bezprostrednosťou a pohotovosťou.

Sme nesmierne radi, že Stanka a Šoko, ktorí sa veľmi dobre poznajú ešte z vysokoškolských štúdií, prijali ponuku na pozíciu kapitánov tímov. Obaja sú nesmierne príjemní, vtipní, súťaživí a tvoria zohranú dvojicu, ktorá dobrú náladu a energiu prenesie na súťažiacich aj divákov.“