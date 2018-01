Vážna operácia! Herec Braňo Deák musel na operačný stôl. Ďalšia obeť tanečnej šou?

Kto by to bol povedal, že obľúbená šou spôsobí účinkujúcim aj toľko bolesti. Modriny boli úplne bežnou súčasťou tréningov všetkých súťažiacich a niektorí sa dokonca vážne zranili.

Musel pod nôž

Favoritka súťaže Petra Vajdová (32) sa zranila počas generálky, keď robila šnúru. Pre natrhnutý svalový úpon a vnútorné krvácanie v nohe musela šou dokonca opustiť. Komička Evelyn (27) si síce zranila členok ešte pred súťažou, no pre intenzívne tréningy sa jej staré zranenie obnovilo a tancovala s poriadnymi bolesťami. A zdá sa, že náročné zaťaženie celebritných súťažiacich sa vypomstilo aj teraz, keď od finále už prešiel nejaký ten čas. Dôkazom je herec Braňo Deák, ktorý sa pred pár dňami musel podrobiť operácii platničky. A hoci pochádza z Ivanky pri Dunaji a pracuje v Bratislave, prekvapujúco si vybral kliniku v Košiciach.

Prečo Košice?

Herca sme totiž spolu s manželkou Ladislavou zazreli na košickej súkromnej klinike, kde riešia hlavne bolesti platničiek. Operoval ho špičkový nemecký odborník, ktorý tu pôsobí. „Je to pravda. Musel som si dať dokopy platničku. Vybavil som si Košice, keďže som na ne počul skvelé odporúčania. Myslím, že tam sú najlepší odborníci,“ vysvetlil nám Braňo výber zdravotníckeho zariadenia.

Dlhá liečba

Priznal i to, že s platničkou mal už dlhodobejšie problémy, ktoré však tanečné tréningy ešte zhoršili. „Neviem s istotou povedať, či je to následok šou, určite však prispela k môjmu stavu. Ešte sa necítim úplne komfortne, keďže som pár dní po operácii. Je to ešte veľmi čerstvé a chce to čas, no už je s platničkou všetko v poriadku a začínam rehabilitovať. Rehabilitácia potrvá asi šesť týždňov, no aj potom budem musieť stále cvičiť cviky na chrbticu,“ konštatuje herec. Braňo je, zdá sa, veľký bojovník, keďže po zákroku, síce ako spolujazdec, musel absolvovať vyše štyristokilometrovú jazdu späť do hlavného mesta.

TOTO si Gott od Ráža nezaslúžil. Na jeho koncerte sa zachoval ako nevychovanec

Zarytý východniar? Herec Vlado Kobielsky prehovoril o nevraživosti medzi ľuďmi z východného a západného Slovenska

Tajné dieťa? Známeho televízneho otecka sme nachytali vláčiť plienky!