Vďaka TOMUTO nám to v SEXE klape! Odkazuje krásna Simona Krainová

Modelka a mama dvoch synov si práve užíva rodinnú dovolenku na Kanárskych ostrovoch. Keď sme ju však nedávno stretli v Bratislave, priznala sa, že na dovolenky chodieva pravidelne aj bez detí a práve preto im to s manželom stále klape!

Talianska romantika

Toto leto si s podnikateľom Karlom Vágnerom (43) už odskočili do Toskánska. Deti nechali u babičky v Bratislave, teda Karlovej mamy, a potom u Simoninej sestry Yvonny na Morave. „Samozrejme, je mi bez nich smutno a im tiež. Sú strašní ,mamkáči‘, ale musíme to vydržať, s manželom si dovolenku osamote neodoprieme. Mal by to byť rituál každého manželstva, pretože inak sa z manželov stane brat a sestra,“ smeje sa Simona, podľa ktorej by si každá dvojica mala dopriať čas osamote, aby si pripomenuli, prečo sa do seba zaľúbili. „Musia sa vracať na začiatok vzťahu, aby zistili, alebo sa skôr utvrdzovali, prečo sú vlastne spolu. Aj mne vtedy manžel povie, že sa mu páčia moje vlasy, zadok. To si nehovoríte, keď máte každodenné povinnosti a kolotoč s deťmi.“

Všetko funguje

Kráska zdôrazňuje, že byť rodičmi je úžasné, ale na dovolenke bez detí je čas rozprávať sa o úplne iných veciach ako o tom, akú známku dostali v škole. „Chvíle bez detí vzťah utužujú a všetko nám potom výborne funguje,“ naráža kráska na manželský sex po rokoch. „Vrele odporúčam dať deti občas do ,baby boxu‘. Netreba mať výčitky, že sa im pár dní nevenujete.“

