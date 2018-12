Vianoce ako Koleník nemá asi nikto z vás! Predýchali by ste to?

„Vždy som Vianoce miloval, ale zároveň som sa ich dosť bál. Rodičia mali schopnosť vytvoriť doma magično, že to až vo mne vyvolávalo strach. Zvonili zvončekom za dverami obývačky a vraveli nám aha! Už je tam! Vtedy som sa veľmi bál a predstavoval si ho. Vtedy boli všade obrázky Dedov Mrázov a Santov, takže aj ten môj Ježiško bol v mojej detskej predstavivosti červeno-biely,“ smeje sa.

Do nového?

Dnes sa už obľúbený herec Ježiška nebojí, na Vianociach však nemá rád nákupnú horúčku. Aj keď nemá s financiami problém, búri sa proti stresujúcim nákupom darčekov. „Ľutujem ľudí, ktorí sa stávajú otrokmi nákupných centier. Ako dieťa som sa darčekom, samozrejme, tešil, ale teraz sa im bránim. Nechcem nič! Jediné, čo je pre mňa dôležité, je vrátiť sa k rodine do Banskej Bystrice.

Tento rok však bude výnimočný, lebo chcem celú rodinu pozvať do Bratislavy. Budem mať fofry, aby som všetko pripravil a vytvoril im podmienky, aby tu mohli prespať a cítili sa pohodlne,“ prezradil herec, ktorý si kúpil byt v polyfunkčnom komplexe, ktorý je najvyššou budovou na Slovensku, a tak má celú Bratislavu ako na dlani!

Odmieta mamu

Janko rodine nenakupuje a ani on nič nechce. Priznáva však, že jeho mame sa to nepáči. „Vždy povie – bude ťa mrzieť, keď si nič nenájdeš pod vianočným stromčekom a ja ju presviedčam, že nebude a je mi to jedno. Jediná, s kým prežívame darčeky, je moja malá neterka. Pre mňa je najdôležitejšie, že mama je rada, že nám pripraví večeru a snaží sa, aby bolo všetko dokonalé. Máme tiež zvyky, že si dáme na stôl peňaženku a až tak ideme večerať. Mávame vždy štyri chody. Nechýba kapustnica s hubami, no ja mám veľmi rád hrach so sušenými slivkami, rybu, či už to je pstruh, alebo filé, a mamina vie robiť super sladké makové koláče.“

Napriem tomu sa dokáže neprejesť. „Nikdy som s tým nemal problém. Nestalo sa mi, aby som sa po sviatkoch musel postaviť pred zrkadlo a skonštatovať, že som sa vyjedol. Dám si maximálne jeden koláč za deň a dosť. Navyše nesedím doma pred telkou, ale chodíme po rodinných návštevách, minulý rok sme sa boli prejsť v Tatrách, takže to aj vychodím.“