Vianočná dráma na lodi: Zuzana Belohorcová zažila boj o život

Bývalá moderátorka, ktorá žije s manželom Vlastom Hájkom a deťmi v americkom Miami, trávila prvýkrát Vianoce mimo domu. Manželia sa totiž rozhodli zobrať deti na plavbu výletnou loďou po Karibiku a najmä Zuzku k tomu viedol prozaický dôvod. „Vždy varím pre pätnásť až dvadsať ľudí, pretože sme zvykli pozývať priateľov. Tento rok som sa chcela ušetriť od ,otročenia‘ v kuchyni a tým, že sme sa rozhodli pre plavbu zaoceánskou loďou, som sa tomu vyhla,“ vraví so smiechom.

Santove stopy

Priznáva, že si vyváranie výrazne uľahčila, ale o klasickú vianočnú večeru so všetkými česko- slovensko-americkými tradíciami jej rodinka neprišla. „Vianoce sme oslávili skôr, už v piatok, deň pred plavbou a tri dni pred Štedrým dňom. Hlavne deti si to užili. S manželom sme opäť vymysleli originálny, ale zároveň dôveryhodný príchod Santu – Ježiška, ktorý okolo stromčeka zanechal špinavé šľapaje, zabudol okuliare, roľničku a odtrhnutý červený gombík z kabáta. Nie je nič krajšie, ako vidieť rozžiarené očičká plné radosti z toho, že Santa na nich nezabudol a za to, že poslúchali celý rok, dostali odmenu,“ vraví Zuzka.

Samozrejme, deti si pod stromčekom našli kopu darčekov. „Salminka mala asi najväčšiu radosť z nového bicykla a Nevia ako veľkého milovníka Minecraftu potešilo čokoľvek s týmto motívom. Ja som od manžela dostala krásnu ľadvinku značky Gucci a Vlastíka som potešila novými mokasínami Porsche design. Najväčší spoločný darček bola naša vianočná plavba,“ dodáva. Na svoje si prišla aj Zuzkina rodina na Slovensku. „Sestrám aj rodičom som podarovala irobota na vysávanie, akého používam aj ja,“ hovorí Zuzka, ktorá nemá v Miami paniu na upratovanie. „Potrpím si na vyleštené podlahy a odkedy mám irobota, nemusím sa každý deň naháňať s mopom a vysávačom po byte.“

Gurmáni

Zuzka si rozhodnutie urobiť predčasné Vianoce a odísť na plavbu pochvaľuje, aj keď na nej zažili nepríjemnú udalosť. „Bola to päťdňová plavba z Fort Lauderdale do Mexika na mexický ostrov Cozumel, americký Key West a naspäť do Fort Lauderdale. Boli s nami ešte naši veľmi blízki priatelia, manželský pár. Deti si užili na lodi Santu, Salminka mala dokonca na lodi vystúpenie v rámci veľkej vianočnej šou. Sme na ňu pyšní. Tiež na Nevka,“ teší sa Zuzka. Na Cozumeli boli už viackrát, vždy si požičajú buginu a prebrázdia celý ostrov. „Dali sme si aj výborný obed v typickej mexickej domácej reštaurácii – tequila, fish tacos, guacamole, všetko neskutočne chutné, domáce. Milujeme to tam.“

Išlo o život

No cestou naspäť, keď boli jeden deň na otvorenom mori, zažili drámu, pri ktorej išlo o život. Jedenému z cestujúcich prišlo veľmi zle. „Údajne cestoval tesne po operácii a nejako sa mu skomplikoval zdravotný stav. Dokonca celý deň pre neho zháňali krv medzi pasažiermi a napokon pre neho radšej poslali helikoptéru,“ opisuje Zuzka krušné chvíle. Záchranu života komplikovalo ešte aj počasie. „V ten deň veľmi fúkal vietor, takže helikoptéra hodinku krúžila nad loďou a nevedela pristáť. Napokon sa im pána podarilo naložiť a odviezť do nemocnice.“ Výletníci mohli pokračovať ďalšou zastávkou na Key West, kde to rodinka Zuzky a Vlastu tiež dobre pozná. „Aj tam sme už viackrát boli a máme to tam veľmi radi. Dali sme si výborný obedík – dobré čapované pivko, obaľovaného concha, čerstvé krevety na ľade a filetu tuniaka. Ako to už býva, na týchto plavbách sa žiadna diéta nedrží, práve naopak… Do nového roku preto vstupujem s novým novoročným predsavzatím – poriadne na sebe zamakať a vrátiť sa ku krivkám, čo som mala predtým!“ smeje sa Zuzka.

