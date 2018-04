VIDEO: Ako profesionálka. Štvorročná dcéra popovej divy Ally Pugačevovej (68) predvádzala svadobné šaty

Milión, milión, milión červených ruží... jej absolútny hit si pamätajú celé generácie. Ruskáp popová diva sa dokázala presadiť nielen za komunizmu ale vo svete šoubiznisu sa udržala dodnes. Neustále prekvapuje svojich fanúšikov ale aj odporcov.

Pugačevovú Rusi buď zbožňujú alebo zatracujú. Jedni o nej hovoria ako o najlepšej speváčke všetkých čias, ktorá si vie užívať život a je veľkou dámou. Druhí ju obviňujú z alkoholizmu, smejú sa nad tým, že sa chce za každú cenu udržať mladá, jej piaty manžel, televízna hviezda Maxim Galkin, jej môže byť synom a nezodpovedne si s ním urobila dve malé deti.

Speváčka kedysi priznala, že sa stále snaží udržiavať vo forme z troch dôvodov. Neustále sú jej v pätách fotografi a kameramani a nechce aby fanúšikovia boli rozčarovaní. Po druhé, robí to kvôli deťom. "Chcela by som, aby videli mladistvú mamu a nie babičku,“ povedala. No a tretí dôležitý dôvod vyzerať k svetu je Maxim Galkin, mladší od nej o 27 rokov!

Zdravotné problémy

Speváčka len pred pár dňami ruským médiám priznala, že sa necíti najlepšie. Urobila tak potom, ako ju zastihli neupravenú a strhanú počas prezidentských volieb v Rusku.

„Som stará, chorá žena,“ cituje speváčku portál dni.ru, ktorá mala zrejme nie veľmi pozitívny deň. „Stárnem a dostatočne rýchlo! Oragnizmus vypovedá službu. Ťažko sa mi dýcha, ťažko sa mi chodí, ale ešte žijem a musím žiť pre svoje malé deti. A v posledných dňoch svojho života budem rozmýšľať o deťoch aj o vás, ktorí ste mi svojim potleskom robili môj život naplneným a nádherným,“ dodala.

Pre svoje dvojičky Lízu a Harryho, ktoré porodila v roku 2013 náhradná matka, by urobila prvé-posledné. Keď sa narodili, Maxim Galkin prezradil, že speváčka k materstvu pristúpila zodpovedne, pretože si nechala kedysi zamraziť vajíčka. Vďaka tomu si mohla dopriať materstvo. Obe deti sú naozaj rozkošné.

Pred pár dňami sa objavila malá Líza na módnej prehliadke v Moskve. A zožala veľký úspech. O kariéru sa jej mama určite dobre postará.

Хорошее настроение 👱‍♀️ Príspevok, ktorý zdieľa ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey), 15 Mar 2018 o 1:38 PDT

V septembri 2017 oslavovali dvojičky štvrté narodeniny. Z Lízy naozaj rastie modelka.