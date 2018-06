VIDEO: Čoho sa to fanúšikovia dožili? Gott spieval s Farnou o umelom KĹBE a Marešovi poriadne stiahol hrdlo

Karel Gott môže byť spokojný, v utorok užil obrovský aplauz vo vypredanej pražskej O2 Aréne. Vrátil sa do nej vo veľkom štýle po štyroch rokoch, počas ktorých zabojoval o život s ochorením lymfatických uzlín. Koncert bol podľa mnohých fantastický, hoci sa miestami nedalo prepočuť, že maestrov hlas už neutiahne každý tón. Spevák bol plný emócií ešte aj na druhý deň - na sociálnej sieti sa poďakoval všetkým za podporu a napísal tiež: "Ďakujem aj všetkým, ktorí ste mi doniesli darčeky a kvety, mám ich všade okolo seba, kochám sa a spomínam na včerajší koncert."

Nešetril humorom

Karel Gott sršal počas večera humorom a vytiahol hneď dva zlaté klince - zaspieval si s Ewou Farnou a Leošom Marešom. Nešlo však o štandardné songy.

S Ewou Farnou zaspieval paródiu na hit Čau lásko, ktorý premenoval na Čau mládí. "Sú texty, ktoré strácajú aktuálnosť a tým pádom aj vierohodnosť. Dobrý spevák by sa mal s tým so cťou vysporiadať," povedal. Z nádherného romantického duetu bolo pripomenutie, že už to nie je čo to bývalo a často to bol smiech cez slzy. "Ukrutně pršelo, lékař mně na rontgen zval, pak se ten zázrak stal, nový kloub do kyčle dal... V ledvinách kamínky, záchvat tě celou noc bral... ráno jsi pomalu vstal. Čau mládí, čau mládí, ty jediné nejdrahší, nejsladší nashledanou...Kdykoliv zaprší, slyším jak slábne mi dech. Až se zas potkáme, už mne na pokoji nech..." zaznelo v pesničke.

Prekvapil Mareša

Na pódiu sa s maestrom objavil aj Leoš Mareš, obaja v štýlových kožuchoch. Moderátor čerstvo skončenej SuperStar priznal, že bol zaskočený a poctený.

Pred 16 rokmi totiž napísal text o rýchlom plynutí času a mal sen, že by refrén k nemu bola pieseň Být stále mlád, ktorú by spieval Karel Gott. "Vtedy som za ním samozrejme nešiel. Hanbil som sa a vedel som, že chlapec v kožuchu s takým prianím pôsobil dosť trápne," zaspomínal si na instagrame.

Odrazu v roku 2010 počul z rádia nemeckého rapera Bushida ako rapuje a Gott mu spieva refrén Für immer jung. "Stiahlo sa mi hrdlo. Nieee to bol predsa môj nápad už v roku 2002," priznal s tým, že príbeh skladby Být stále mlád sa pre neho definitívne skončil. Lenže po 8 rokoch mu Karel Gott zavolal a pozval ho na svoj koncert. "Myslel som si, že mi ponúka vstupenky niekam na tribúnu a bol som za ne šťastný. Keď mi vysvetlil, že by chcel so mnou na pódiu urobiť nejakú pesničku, stiahlo sa mi hrdlo podruhýkrát. Spomienka na dávny nápad vytryskla ako gejzír. .... a Karel súhlasil," vyznal sa Leoš Mareš Šestnásť rokov starý sen sa stal skutočnosťou.