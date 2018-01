VIDEO: Diétna vychytávka Vila a Sandry Rozborilovcov vás dostane. TOTO môžu jesť aj večer a nepriberú!

Moderátor si dáva záležať na svojej figúre a rovnako aj jeho manželka, ktorá pomáha ľuďom získavať sebavedomie tým, že im pomáha robiť krajšími. Bez pohybu a zdravého jedálnička sa postava buduje v istom veku už ťažko. Dvojica si preto, zdá sa, dáva záležať na tom, čo si kladie na tanier. Vidno to aj z videa, ktoré natočil Vilo Rozboril tentokrát v kuchyni.

FOTO VNÚTRI: Fíha! Vilo Rozboril sa pochválil v bazéne krásnou otužilou manželkou. Ani vy nevidíte žiadne plavky?

Zachytil svoju Sandru, ako pripravuje "boloňské špagety bez špagiet." Stačí dobrý mäsový základ a jedna cukina. Žiadna múka, len zdravá zelenina. "Špagety si pripravíme z nastrúhanej cukety, môžete si to dať aj večer," odporúča Sandra málo kalorickú prílohu k mäsu, ktorú podáva surovú.

Zdá sa vám to ako dobrý nápad? Ak nie, moderátor má odkaz: "Celé Španielsko 8x početnejšie ako Slovensko to takto konzumuje roky, a to sú teda iní gurmáni."

Strojček, ktorým Sandra tak šikovne vyrába cuketové špagety, si priniesli z výletu do Španielska. Nie je to však žiaden nedostupný zázrak. Ak si dáte do vyhľadávača "strojček na zeleninové špagety", určite nájdete niečo, čo vás inšpiruje.

VIDEO: Vilo Rozboril ukázal, ako to vyzerá, keď príde unavený domov. Jeho manželka sa nezmohla na slovo