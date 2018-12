VIDEO: Dôkaz! Záhada Cibulkovej kožucha vyriešená

Šarm nedávno priniesol rozhovor s našou najúspešnejšou tenistkou, o ktorej je známe, že miluje luxus a za tvrdú drinu na tenisových kurtoch si dopraje odmeny v podobe módnych vychytávok a šperkov. Dominika nám v rozhovore spomenula biely kožuch, ktorý označila ako „z opice“, za čo sa podľa istého denníka na ňu začala valiť vlna kritiky.

VIDEO: Dominika Cibulková túži po tomto LUXUSNOM kúsku!

Dominike fandíme

Spomínaný denník síce označil Šarm za zrejmého neprajníka, no naša redakcia má s Dominikou dlhoročné nadštandardné vzťahy a rozhodne jej fandíme. Dominika Cibulková svojimi športovými výkonmi pozitívne zviditeľňuje Slovensko vo svete a dáva príklad mládeži, ako sa vlastným úsilím vypracovať a dostať medzi svetové špičky. To, že pre spomínaný denník údajne povedala, že sa nikdy nevyjadrila, že vlastní kožuch z opice, je určite spôsobené jej maximálnou pracovnou vyťaženosťou. V deň, keď nám poskytla rozhovor, už mala za sebou ranný tréning, aktivity spojené s jej reklamnými povinnosťami, poskytovala rozhovory médiám a čakal ju ďalší tréning. Pár dní na to odlietala do Dubaja, kde v týchto dňoch absolvuje náročné tréningy. Zrejme v zápale driny pozabudla, že nám tento rozhovor poskytla a denníku, ktorý na Šarm zaútočil, dala nepresnú informáciu.

Najobľúbenejšia svokra Gizka Oňová prezradila, ako ju potrápila menopauza a aké dary dostala na sedemdesiatku

Z opice je koza

Týždenník Šarm netvrdil, že Dominika vlastní kožuch z ozajstnej opice, zverejnili sme len tenistkine vyjadrenie a predpokladáme, že aj samotná športovkyňa to nemyslela doslovne. Kožuch z dielne luxusnej značky Valentino na sezónu 2016 je už nemožné kúpiť a neexistuje v ponuke predajcov, no to, že ho Dominika označila ako z opice zrejme znamenalo iba to, že sa podobá na srsť orangutana a je možné, že bol v ponuke značky vedený pod názvom Monkey.

Moniku Hilmerovú upokojoval lekár. Priznala, z čoho mala strach

V podobnom sa ukazovala aj svetová topmodelka Kate Moss, jej čierny kožúšok z totožného typu srsti ako má Dominika je tiež uvádzaný pod názvom Monkey. Dominika na pohoršené reakcie pre denník vysvetlila, že jej kožuch je z kozy. Vo videu si môžete vypočuť, ako sa tenistka o tomto kúsku vyjadrila, keď sme sa jej v rozhovore pýtali, aké darčeky kupuje manželovi, či už má zabezpečené vianočné darčeky a či jej v ich zháňaní pomáha jej dlhoročný štylista Andrej Kusalík.

Aj keď si dopraje luxus, na toto sa Dominika Cibulková ešte neodhodlala!

Zuzane Marošovej sa televízne ani divadelné ponuky nehrnú. Neuveríte, čím sa živí

VIEME PRVÍ: Rozchod! Moderátorka Farmy Evelyn už od leta tají dôležitý zvrat v jej živote