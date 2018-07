VIDEO: Moderátor dostal vyhadzov z práce pre vulgárne slovo!

Po tom, ako odmoderoval uvedenie nového parfumu na slovenský trh, Michal priznal, že si splnil detský sen tým, že mohol beztrestne používať vulgárne slovo, ktoré je práve v názve voňavej novinky. V minulosti mal moderátor práve kvôli vulgarizmom pracovné problémy. „Dvakrát ma vyhodili z toho istého rádia, potom ma zavolali naspäť. Druhýkrát som povedal presne toto slovo,“ priznal Michal pri pohľade na parfum s provokatívnym názvom. Dodal, že už mal tak „nazbierané“, že prekypelo a dostal výpoveď. Odvtedy sa vo vysielaní s používaním kritických slov krotí. „Mám tridsaťpäť, myslím že už som uprataný. Pracujem v najpočúvanejšom rádiu, tak treba mať fazónu,“ dodal.

Vyvoňaná kúpeľňa

Moderátor prezradil aj to, čím zvykne voňať. „Mám rád Black Orchid od Toma Forda. Paradoxne, v lete mám radšej ťažšie vône a v zime preferujem sviežejšie, ľahké, letné citrusové vône, lebo vtedy sa už teším na dovolenku. Momentálne mám asi päť-šesť flakónov a keď už ten parfum na sebe necítim, je chvíľa vymeniť ho za iný,“ vysvetľuje svoju stratégiu.

Michal netají, že o parfumy dosť často prichádza vlastnou vinou. „Pravidelne mi ich berú na letisku. Vždy keď cestujem, šialene rýchlo sa balím a vždy mi niečo nájdu a vyhadzujú. No a stala sa mi už aj nehoda. Raz som dostal na Vianoce od kolegu, ktorý sa lúčil, na pamiatku parfum a keď som ho doma vybaľoval, v kúpeľni samozrejme, padol mi na dlážku. Bolo to na jednej strane veľmi príjemné, niekoľko mesiacov kúpeľňa voňala exoticky, ale na tele som ho nemal ani raz. To naštve,“ dodal s úsmevom.

Pozrite si v našom videu rozhovor s Michalom Sabom.