VIDEO: Herec Maroš Kramár sa pochválil krásnou dcérou. Vypočujte si ten spev!

Herec zavesil na sociálnu sieť v sobotu fotografiu s pozdravom: "Letím si ja do Kostariky, ahojte." Na druhý koniec zemegule odletel za svojou rodinou. Manželka Nataša žije v exotickej krajine zaliatej slnkom už niekoľko mesiacov s ich deťmi Tamarou, Timurom a Markom, ktorí tam chodia do školy. Rozhodnutie poslať deti za hranice zdôvodňoval herec svojho času tým, že chce, aby sa poriadne naučili jazyky. Chce, aby mali šancu uspieť v zahraničí, keby sa rozhodli odísť raz zo Slovenska preč.

Maroš Kramár si niekoľkomesačné kontinuálne voľno dopriať prirodzene nemôže pre pracovné povinnosti - zabaliť divadlo, tiež svoje súkromné divadlo Vo veži a príležitosti, ktoré má v Čechách, jednoducho nejde. Všetko teda vzala na svoje plecia manželka Nataša.

Kramárovci v poslednej dobe čelia informáciám o tom, že by sa ich sedemnásťročné manželstvo malo rozpadnúť. To, že by sa malo v ich domácnosti vážne skloňovať slovo rozvod, však označili za číry nezmysel.

Herec sa pochválil na facebooku nielen pohodovými zábermi ale aj dcérou Tamarkou. Čo myslíte, bude z nej speváčka?