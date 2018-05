VIDEO: Kalisová predýchava rozchod a Šmahel si užíva. Z jeho sexi tela ženy nespustili oči!

Spočiatku to vyzeralo ako príbeh lásky vystrihnutý z rozprávky, ktorému len neprajníci závidia. Vzťahu bývalého hokejistu Dušana Pašeka a moderátorky Miriam Kalisovej totiž mnohí z ich okolia nedávali veľké šance. Ako sa však ukázalo, mali pravdu. Po necelom roku si totiž povedali zbohom. Šušká sa, že maslo na hlave má práve športovec, ktorý nie je ešte pripravený na taký vážny vzťah, ako potrebuje Kalisová. Predsa len, v hre je aj jej štvorročná dcéra Mia. Dvojica na verejnosti pôsobila ako idylický pár, imidž dokonalého vzťahu podporovali aj neustálym zapĺňaním sociálnych sietí zamilovanými fotkami či komentármi typu „moja žena“ a „môj muž“.

Až také ideálne to zrejme nebolo. Začiatkom apríla sa Kalisová prekvapivo vybrala na exotickú Srí Lanku bez Pašeka, a práve vtedy sa objavili prvé šumy o ich rozchode. Párik si dal ešte šancu a na konci apríla spolu odleteli do obľúbeného Madridu, kde si spoločne pozreli futbalový zápas. Bol ich posledný – tam sa rozhodlo, že pôjdu od seba.

Ako Dara a Rytmus

Informáciu o rozchode oznámili na sociálnej sieti identickým spôsobom ako Dara Rolins (45) a Rytmus (41). „Niekedy život prináša aj ťažšie chvíle a napriek krásnemu obdobiu, ktoré sme spolu s Mirkou prežili, sme zistili a pochopili, že bude lepšie, keď sa naše spoločné cesty rozídu. Rozchádzame sa v dobrom, zostávame naďalej kamaráti a nie je za tým žiadna tretia osoba. Toto naše vyjadrenie je k danej téme prvé a zároveň aj posledné. Veríme, že budete chápaví a tolerantní, pretože to pre nás nie je jednoduché. Ďakujeme,“ napísal pod spoločnú fotku Dušan Pašek na svojom Instagrame. Miriam tento životný fakt na svojom profile odignorovala. K téme rozchodu sa vyjadrovať nechce: „Nehnevajte sa, nebudem to nijako komentovať,“ zneli jej slová.

Mlčí aj babka

Rovnako je na slovo skúpa aj Dušanova milovaná stará mama Irma Pašeková, ktorá moderátorku prijala ako potenciálnu vnukovu nevestu. O ich rozchode sa dozvedela až z novín. „Bola som odcestovaná a neviem sa k tomu vyjadriť,“ odpovedala nám na margo rozruchu okolo jej vnuka. Ten po prevalení rozchodu „naklusal“ k starej mame Irme v sobotu na návštevu a veci okolo svojho rozpadnutého vzťahu musel chtiac-nechtiac vysvetľovať. Veď takýchto lások sa u nej premlelo viacero. Dušan je totiž známy milovník žien...

Vzorný ocko

Zadosťučinenie po rozchode s Pašekom môže aktuálne pociťovať Miriamin exmanžel Martin Šmahel. Po bolestivom rozvode sa musel pozerať na to, ako si jeho bývalá láska a aj ich spoločná dcéra Mia užívajú chvíle s novým mužom.

Dnes je mu to však už jedno a naplno sa venuje len dcérke, ktorú si exmanželia počas víkendov striedajú. A že s malou Miou trávi zmysluplne čas, potvrdil aj uplynulú slnečnú sobotu – boli pri jednom z obľúbených jazier v bratislavskej Petržalke. Ak by ste si mysleli, že pokukával po ženách v plavkách, ste na omyle. Martin sústredil pozornosť na dcérku a nespustil z nej zrak. Spoločnosť im robil aj malý psík. Z Mie je už poriadna slečna, ktorá svojho otca poslušne čakala na tráve, kým sa išiel osviežiť a zaplávať si do jazera. Na záver ich spoločného dňa si blonďavá slečna dopriala poriadnu dávku zmrzliny. Zatiaľ čo ona mala úsmev na tvári, mama Miriam si doma liečila zlomené srdce...