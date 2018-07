VIDEO: Krásna Simona Krainová prezradila, z čoho sa jej dvíhal žalúdok

Na slovenský trh uviedli parfum od svetoznámeho módneho dizajnéra Toma Forda s provokatívnym názvom. Teda skôr vulgárnym… Do života ho uviedla krstná mama, česká topmodelka Simona Krainová, a pri tej príležitosti prezradila, prečo ju ľudia zastavujú na ulici.

Baví ju

Keďže krstila parfum, nedalo sa neopýtať, či je parfumová maniačka. „Áno, som! Dlhé roky používam parfum Portrait of a Lady, je môj najobľúbenejší, s ktorým som sa stotožnila a baví ma, vystihuje moju náladu. Veľmi mám rada pánske parfumy a tiež Baccarat, teda ťažšie, trošku komplikovanejšie vône,“ vyhŕkla Simona. Je to preto, že je sama komplikovaná? „Som, asi… Nemám rada čitateľné, jasné vône, rovnako ani čitateľných, jasných ľudí. Keď sa navoniam tým parfumom, veľa žien sa vôbec nebojí prísť spýtať, čím voniam. Často ma zastavia na ulici s tým, že nechcú selfie, len sa spýtať, čím voniam. Je osvedčený a asi jediný ma neprestal nikdy baviť,“ hovorí.

Prekážali jej

„Keď som bola tehotná, prekážali mi všetky parfumy. Nemohla som sa ani zatvoriť do výťahu, kde by som zacítila niečí parfum, musela som preto chodiť pešo po schodoch. Akákoľvek vôňa mi prevracala žalúdok. To mi ostalo dodnes, mnoho vôní ma irituje. Keď má niekto parfum, ktorý mi prekáža, dokáže mi to úplne skaziť dojem. Vôňa veľmi veľa hovorí o človeku, identifikuje ho, nemalo by sa to podceňovať. A tento môj osvedčený parfum bol jediný, ktorý ma počas tehotenstiev nechal v pokoji,“ chváli svoj, zdá sa životný objav. Hoci rada skúša nové veci, tento parfum nebude meniť.

Zladení

Simona potvrdzuje, že jej manžel Karel Vágner ml. jej vonia. „My sme soulmates, spriaznené duše. Zastavíme sa nad rovnakou vecou, myslíme na rovnakú vec, premýšľame rovnako. Sme spolu už deväť rokov a sme zladení, voňajú mu rovnaké veci ako mne. Keby bolo pred ním desať parfumov, on vezme rovnaký ako ja. Akurát on nimi plytvá,“ hovorí so smiechom. Priznáva, že občas si od manžela vôňu požičiava. „Niekedy mu kradnem jeho vône, ale inak som verná tým svojim. Keď mám cudziu vôňu, mám pocit, že som oblečená v niečom, čo nepoznám. Ale táto, ktorú som dnes krstila, sa mi páči. Znervózňuje ma, je zvláštna, iná. Odlišuje sa od ostatných, je drzá a to ma baví.“ Simona prezradila aj to, že čochvíľa spoznáme aj niečo z jej dielne. Na jeseň predstaví elixír, niečo ako beauty drink. Pôjde v šľapajach svetoznámej topmodelky Elle Macphersonovej? „Nie. Chceli sme urobiť niečo, čo ešte na trhu nie je, aby sme sa po nikom neopičili. Tvorili sme asi rok, v septembri to predstavím a veľmi sa na to teším. Bude to nápoj na krásu a zdravie zároveň.“

Pozrite sa v našom videu, ako Simona krstila luxusný parfum:

