VIDEO: Mame lyžiarky Petry Vlhovej išlo puknúť srdce. Na chvíle utrpenia dcéry nevie zabudnúť

Petra nebola doma skoro mesiac. Keď som sa jej pýtala, čo jej mám priniesť na majstrovstvá sveta do švédskeho Åre, povedala, že halušky. Teraz všetci vyzvedajú, čo jej navarím, keď bude pár dní doma na Liptove! To, čo stihnem popri praní! Petra aj syn Boris stále bývajú s nami, a keď sa vrátia z pretekov, dovezú mi štyri veľké hokejové vaky plné špinavej bielizne. Takže už dva dni od rána do večera len periem a suším – smeje sa Zuzana Vlhová. S mamou našej najúspešnejšej lyžiarky sa stretávame v malej kaviarni oproti fotolabu v Liptovskom Mikuláši, kde pracuje. Je plná emócií a hrdosti, žiari šťastím.

„Kedysi som s otcom rekreačne v Jasnej lyžovala aj ja. Mala som bambusové palice, ktoré museli byť o desať centimetrov dlhšie, aby sme, keď dorastiem, nemuseli kupovať nové. Ťažké kožené lyžiarky som na nohách ledva uniesla. No a kým dnes vládne na svahoch kvalitná, pestrofarebná a veselá móda, za mojich čias sme všetci jazdili v rovnakých páperových vetrovkách,“ zaspomína si pani Vlhová. Sen o vrcholovom lyžovaní sa jej nesplnil, dopriala ho však dcére Petre.

Svet pozná z auta

„Ako deväťročná mala na tréningu ťažký úraz. Zlomila si sánku, museli jej ju dávať dokopy. Doráňaná sedela večer na posteli a prosila ma, aby som jej na ďalší deň dovolila ísť na preteky. Srdce mi išlo puknúť, no vedela som, že lyžovanie je Petrin život. Napokon som súhlasila,“ vraví Zuzana Vlhová. Hovorí, že o dcéru sa vtedy bála asi najviac.

„Teraz mnou pri pretekoch lomcujú emócie, no nestrachujem sa, že si Petra na trati ublíži. Skôr sa bojím, že urobí nejakú chybu a tá ju potom bude mrzieť. Oveľa viac sa trasiem, keď si sadne na motorku, vtedy mám naozaj strach,“ hovorí o dcére, ktorá si z posledných majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní doniesla tri medaily vrátane zlatej.

Takto vítal Petru rodný Liptovský Mikuláš!

Netušila, kde je

Nikto iný to na Slovensku ešte nedokázal, nikto iný si to podľa mamy nezaslúži viac ako Petra. Jej život je kvôli lyžovaniu už od malička plný driny a odriekania. Hoci prešla veľa krajín sveta, Petra podľa pani Zuzany väčšinu z nich pozná iba zo svahu, kde trénuje, alebo z auta, v ktorom sa presúva. Keď ako žiačka chodila na výjazdy do zahraničia, neraz ani len netušila, v ktorom stredisku je.

„Mňa baví móda, všímam si, čo sa kde nosí. No s dcérou sa doma nerozprávame o nákupoch či trendoch v obliekaní. Vždy skončíme pri lyžovaní,“ dodáva Zuzana Vlhová. Bábiky u nich nikdy nemali šancu a aj sukňu si vraj Petra kedysi nechcela obliecť ani len na narodeniny. Po dlhom presviedčaní si ju napokon natiahla, ale na každej fotografii z rodinnej oslavy je ofučaná...

Zaviaž si sveter!

„Vtedy ma ešte počúvala, dnes už je dospelá a má vlastné názory! Chápem, že keď celú zimu strávi na svahu, nebude mať v skrini nastavané lodičky, ale sukňa či spoločenské šaty by jej občas pristali. Lenže keď otvorí šatník, dve tretiny v ňom zaberajú rifle, tepláky a tričká. Samé športové veci,“ vyratuje s úsmevom pani Vlhová. Jej Petra chodí roky k jednej a tej istej kaderníčke a zatiaľ sa vraj vôbec nemaľuje.

Podľa mamy je však naša najlepšia lyžiarka príťažlivá aj bez toho, aby sa líčila. Je vysoká, štíhla, má pekné črty tváre a hoci je vrcholová športovkyňa, nevytratila sa z nej ženskosť! „So sukňami som to teraz vzdala, ale v starostlivosti o jej zdravie nie. Bojím sa, aby neprechladla. Keď si Petra oblečie bedrové rifle, prikážem jej aby si okolo pása zaviazala sveter. Hneď je kvôli tomu oheň na streche, no dávam si záležať, aby to urobila,“ pripomína Zuzana Vlhová.

Tento sa mi pozdáva!

Keďže tento rozhovor je plný úprimného smiechu a žartov, pýtame sa, koho z elitných lyžiarov by dopriala dcére ako spoločníka na prestížny ples? Zlatý medailista z Åre Nór Henrik Kristoffersen má priateľku, rakúsky slalomár Marcel Hischer je o desať centimetrov nižší. „Fešákov je vo Svetovom pohári dosť! Áno, Marco Schwarz, ten by sa mi páčil,“ uzatvára odhodlane pani Vlhová.

