VIDEO: Paľo Habera rozplakal dobrého kamaráta. Tak TOTO od speváka naozaj nečakal

Gitarista a zakladajúci člen skupiny Team Dušan Antalík oslávil pred pár dňami okrúhlu šesťdesiatku. Spevák Paľo Habera mu zagratuloval cez instagram naozaj milými slovami: „Jeho hra a zvuk jeho gitary jasne určuje náš sound. Prežil som s ním stovky hádok o našej muzike, skoro 2-tisíc nádherných koncertov a tisíce spoločných dní a nocí. Je to jeden z mojich Priateľov a vyše 30 rokov je mojou súčasťou. Bez neho by sme nikdy neboli TEAM!!! Veľa zdravia Duško, teším sa na naše ďalšie spoločné dni.“

Prekvapenie

To ale nebolo všetko. Dušan Antalík zažil teraz skutočný šok. Nič netušiaci muž sa vybral na romantickú večeru so svojou manželkou Katkou. Namiesto tichého večera v súkromí ho čakalo naozaj bombastické prekvapenie. Keď sa otvorili dvere do miestnosti, uvidel množstvo kolegov a kamarátov, na čele s Paľom Haberom. Ten nechal kamaráta pár sekúnd predýchať pozitívny šok a potom mu s pohárikom v ruke vyšiel v ústrety.

Dušan Antalík v istom momente nezadržal slzy. Bol to parádny večer, veď sa presvedčte sami vo videu, ktoré zavesil na instagram Paľo Habera so slovami: „Nič netušil. Jeho Katka ho vytiahla na romantickú večeru vo dvojici a našiel tam nás – celý svoj Team a priateľov. Kto z Vás by nechcel zažiť niečo podobné?“