VIDEO: Polonahá Andrea Verešová robí reklamu luxusnému outletu. Ľudia sú zhrození

Andrea Verešová je nádherná a šikovná žena, ktorá sa vie obracať aby zarobila peniaze. A využíva na to, tak ako mnohé iné celebrity, aj sociálne siete. V tomto prípade ale trochu prestrelila. Svojou pozvánkou do luxusného pražského outletu si vyslúžila od fanúšikov kritiku. Navliekla sa do lesklých úsporných šiat s nápisom „čistiť nasucho“ a povykrúcala sa bosá medzi regálmi.

Originálne PF 2018: Dara Rolins so zdvihnutým prostredníkom, Verešová s ligotavým zadkom, Vavrinčíková so zadaným mužom...

„Po práci som stihla aj rýchly „shopping“. Týmto sexi šatám za skvelú cenu sa jednoducho nedá odolať… čo poviete? Už sa teším na leto, alebo na nejakú super disco párty. Výpredaj značkového oblečenia…trvá až do 26.2, tak to snáď stihnete aj Vy. Niečo pekné, chic a trendy zo svetových značiek si určite vyberiete!“ napísala k videu, ktoré zavesila na svoj instagram.

Fanúšikovia jej však väčšinou za tento zlatý výber netlieskajú. Tu sú príklady:

- "Aj keď máte postavu pre ktorú by som vraždila a ste neuveriteľne sexi, tak už bohužiaľ nemáte sladkých 17 a ste maminkou dvoch detí. Myslím, že sa vaša úžasná postava dá ukázať aj inak, než v prvoplánových, lacných šatách ako od tyče..."

- „Ako prekvapenie na Valentína prečo nie. Inak takéto zlaté šaty skôr na karneval do Ria“

- „Mne to s prepáčením príde ako od kolotoča…“

- „Tieto šaty určite nie, vyzerajú veľmi lacno.“

- „Andrea ste krásna žena ale tie šaty sú otrasné.“

- „GoGo tanečnica… Trošku súdnosti, už nemáte 18. Žena ste krásna a toto určite nie, v tomto vám chýba elegancia, tá vám fakt pristane.“

- "A robíte reklamu takému obchodu? Ten bordel. Tam by som ani nohu nestrčila!"

Na obranu modelky sa ozval hlas, ktorý pripomína, že Andrea má zlaté srdce a robí charitu. To je samozrejme pravda. Jej nadačný fond napríklad len nedávno odovzdal šek na pekných 60 000 českých korún detskému domovu. To však ale neznamená, že keď si urobila predvádzacie mólo z dlažby v obchode s výpredajovými kúskami, urobila dobre sebe aj outletu.