VIDEO Raper Vec na misii v sudánskom tábore plnom detí: Je mi ľúto, ale nemám na to žalúdok

Raper Vec, vlastným menom Branči Kováč, sa ocitol v pekle utečeneckého tábora v Južnom Sudáne, ktorý poskytuje biedny domov pre 60 000 ľudí. Prijal totiž výzvu humanitárnej organizácie MAGNA aby pomáhal zdravotníkom starať sa o deti, ktoré so svojimi rodinami už päť rokov trpia etnickým konfliktom krajine a doslova živoria bez prístupu k zdravotnej starostlivosti. O život v Južnom Sudáne prišlo státisíce ľudí.

Nabral odvahu

Treba povedať, že MAGNA oslovila viacero našich osobností, aby radikálne zmenili svoj život, išli pomáhať liečiť deti do krízových oblastí sveta ale neuspela. „Až na Brančiho Kováča alias „Vec“, ktorý sa rozhodol, že to skúsi,“ píše sa v správe organizácie.

Raper, ktorý je otcom štvorročného syna Fedora, na svojom facebooku priznal, že mienil v utečeneckom tábore zotrvať pomáhaním pár týždňov. "Popritom si trochu vyluftovať gebuľu a nechať si spraviť pokožku rovníkovým slnkom. Vidieť kus zeme, kam sa bežný turista nedostane. Nič z toho sa nestalo. Za tie tri dni, ktoré som tam strávil, som videl možno štyroch "európsky" vyzerajúcich ľudí. V Južnom Sudáne je vojna. Nie taká klasická, akú "poznáme" my: s tankami a lietadlami a vojakmi v uniformách ale taká skrytá. Taká, čo stále visí vo vzduchu..." napísal raper, ktorý pomáhal v tábore v okolí hlavného mesta Juba.

„Sú to utečenci vo vlastnej krajine a mnohí z nich prežili celý svoj život v rôznych utečeneckých táboroch. Lebo nemali inú možnosť. Lebo utiecť z utečeneckého tábora je jednak nonsens a navyše pravdepodobnosť, že ťa tam vonku zabijú, sa blíži k istote. Neprirovnateľné k našim európskym životom. Nepredstaviteľné,“ opísal svoje pocity raper Vec po pár dňoch strávených priamo v tábore.

„Dávam veľký rešpekt ľuďom, ktorí tu z vlastnej vôle pomáhajú a odoprú si osobný komfort, aby spravili život tisícom ľudí v Južnom Sudáne znesiteľnejším. Ja to nedokážem. Toto ja nedávam a nedám. Je mi ľúto, ale nemám na to žalúdok. Bola to pre mňa – ak už nič iné - silná skúsenosť a vyjadrujem veľký obdiv ľuďom z Magny, ktorí to robia. Budem im pomáhať, ako len viem – ale odtiaľto, zo Slovenska,“ povedal Vec. Na svojom instagrame oznámil, že bude prispievať finančne a vyzval ľudí, aby posielali aspoň 3 eurá.