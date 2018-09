VIDEO Rozlúčka s Janou Kocianovou: Slová ľútosti, mystický zážitok a gospel. Úctu vzdal aj Karel Gott

Posledná rozlúčka s Janou Kocianovou, ktorá počas uplynulého víkendu vo veku 72 rokov prehrala boj s rakovinou, sa konala v piatok popoludní. So speváčkou sa okrem manžela, hudobníka Josefa Škvařila a blízkej rodiny prišli rozlúčiť aj umelci. Mnohí z prítomných sa netajili tým, že boli v šoku z jej odchodu, pretože o svojej chorobe nehovorila, nikomu sa nesťažovala.

Poslali veniec

Osobne sa prišli rozlúčiť Beáta Dubasová s manželom, Dušan Grúň s manželkou, Janko Lehotský, speváčka Marcela Laiferová či Ada Straková, ktorá netajila, obrovský smútok. Spevák Karel Gott, s ktorým kedysi spolupracovala, neprišiel síce osobne, ale poslal obrovský veniec z červených ruží. Na stuhe bol nápis: "S úctou Karel Gott." Veniec poslala aj speváčka Jitka Zelenková, ktorá spolu s Janou Kocianovou robila maestrovi kedysi vokalistku.

Nezabudne

Prítomným sa prihovoril kňaz Ján Sucháň, ktorý bol jej blízkym priateľom a navštívil ju aj v nemocnici krátko pred jej skonom. Počas obradu si zaspomínal na to, ako jej piesne počúval od chlapčenských čias, aj na to, ako sa zoznámili. „Keď som chodil do rádia Twist, nahrávať zamyslenia, raz ma tam čakala dáma v klobúku. V prvom rade som ju nespoznal, až keď sa mi prihovorila. Nahral som reláciu a potom sme sa spolu zhovárali…,“ povedal. Poďakoval sa jej za to, že priniesla do života a prisľúbil, že nikdy nezabudneme.

Prihovoril sa tiež jej manželovi Josefovi Škvařilovi: „Milý Jozef, Janka ťa volala Jožin. Aj naposledy, keď sme spolu hovorili, bola vďačná, že stojíš pri nej, si s ňou. Chcem ti popriať v mene nás všetkých úprimnú účasť na tejto tvojej ťažkej chvíli a prisľúbiť, že kedykoľvek a čokoľvek, sme tu pre teba.“

Opora dcéra

Najväčšou oporou bude pre Josefa Škvařila, ktorý so svojou celoživotnou láskou nemal deti, určite teraz jeho dcéra z predchádzajúceho vzťahu. „Viem, že dcéra Elenka ti bude najväčšou oporou,“ zaznelo v príhovore autorky speváčkinej biografie Mariky Eisler Studeničovej, ktorý bol napísaný v prvej osobe, ako odkaz samotnej Jany Kocianovej fanúšikom, známym aj manželovi.

Prišla medzi nich

Nad rakvou obsypanou kvetmi hovoril aj skladateľ a dirigent Rudolg Geri. Spomenul aj priam mystický zážitok z divadla. Keď pred pár dňami oprašoval predstavenie na Novej scéne, súbor bol unavený, skúška išla pomaly. „Pred predstavením som požiadal celý súbor o minútu ticha pre našu kolegyňu Janku, ktorá tiež účinkovala v muzikáli... Všetko neuveriteľne stíchlo a potom sa to stalo. Áno. Ťažko to vysvetliť, ale bolo to požehnané predstavenie, ľudia sa usmievali, orchester muzicíroval, všetci boli plní dojmov. Akoby tá Janka prišla medzi nás a každého obdarovala svojím šarmom, energiou, nádhernou výbušnosťou, presne tak, ako to robila celý život...“ povedal. Dodal tiež, že by si mala zaslúžiť titul národná umelkyňa.

Nechýbal gospel

Počas rozlúčky spieval súbor The Gospel Family, s ktorým speváčka dlho koncertovala. „Janka bola najlepšia na svete, zo všetkých, s ktorými sme vystupovali a spievali, ona nám najviac prirástla k srdcu. Piesne, ktoré sme s ňou mali tú česť spievať, boli chytľavé, plné života. Ona ich dokázala svojím prejavom dostať do absolútnej výšky, čo sa týka kultúrnosti a hudobného profesionalizmu. Stále si pritom zachovávala svoju lásku a oddanosť tomu, čo robila,“ povedal nám ešte pred rozlúčkou umelecký vedúci zboru Juraj Hort. „Je nám strašne ľúto, že už nebudeme spolu vystupovať. Mali sme už plány… Veľmi sa tešila, že sa vyzdravie a príde medzi opäť nás, že si spolu ešte určite spolu zaspievame. Takže teraz zaspievame pre ňu a niekedy v budúcnosti si zaspievame tam hore.“

Juraj Hort prezradil, že zažili toho spolu naozaj dosť, aj na seba zvýšili hlas pri skúškach. „Bolo to ale hlavne z nervozity, napríklad, keď sme chystali koncert k jej sedemdesiatke. Nakoniec to dopadlo vynikajúco, všetci podali profesionálny výkona a ľudia to ocenili.“ Priznal tiež, že speváčka si ťažko púšťala k srdcu nových ľudí, takže aj im trošku dlhšie trvalo, kým sa spoznali a spriatelili. „Ale keď sme sa dostali do jej priazne, vzniklo z toho neskutočné priateľstvo založené na láske k hudba, ona odovzdala vždy zo seba všetko… Naše priateľstvo ani smrťou neskončí...“

Umelecký vedúci netajil ľútosť nad tým, že sa dlhšie jeden druhému odmlčali: „Naposledy sme spolu komunikovali telefonicky niekedy v máji. Vtedy sa pochválila, že sa jej zlepšujú choré hlasivky. Tušili sme o jej problémoch ale nevedeli sme, že je to až takto vážne. Ona sa potom neozývala, ani my sme sa neozývali, nevedeli sme, čo sa deje a teraz to prišlo. Je mi to veľmi ľúto. Veľmi! Dokonca keď v nedeľu večer zomrela, chvíľu som rozmýšľal nad tým, že som sa jej dlho neozval, že by sme sa mali stretnúť…“ Súbor zaspieval pieseň, ktorej autorom je ich saxofonista a pridali k nej známy refrén z hitu Hey Jude. "Keď som volal s Jožkom Škvařilom, povedal, že určite by si priala práve túto pieseň." Dodal ešte: "Skončil sa jej životný koncert a na jeho záver sme tda zaspievali pieseň, ktorú sme spievali vždy na koniec našich koncertov..."