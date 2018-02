VIDEO: Valentín podľa Dary – patria tieto zábery skôr do intimity jej SPÁLNE?

„Pre všetkých zamilovaných, pre tých, čo milujú MILOVAŤ. Pre tých, čo potrebujú lásku dostávať aj dávať. Pre tých, ktorí majú fantáziu a ktorých predsudky nepripravili o slobodu v srdci. Presne pre vás je táto pesnička. Krásneho Valentína,“ takto popriala Dara všetkým v deň zamilovaných. Nesklamala – Dara opäť predviedla božské telo. A reakcie ľudí?

Senzácia aj škandál

Veľká senzácia, úžasné, kočka, sexi žena, bomba telo, veľké umenie, zmyselné, vkusné, žhavé, nie lacné – takto sa nadchýnajú fanúšikovia Dary Rolins nad jej najnovšími hudobnými počinmi, ku ktorým pridáva aj videoklipy a propaguje ich aj cez sociálnu sieť. Druhá časť ľudí sa nadchýna jej telom ale myslí si, že toto už patrí do spálne: „Telo super to sa musí. Ale tiež zákaz pre moje dcérenky aby to pozerali, určité veci majú zostať private,“ ozvala sa fanúšička.

„Dara je krásna žena s neskutočnou postavou ale prezentovanie v poslednej dobe mi už príde to much!!! Myslím že nie som konzerva, ani mi osobne nevadí že je matkou, ale niektoré veci si môže nechať na doma. Plný instagram Darinej prdele. Škoda,“ napísala iná.

Tretia časť obdivovateľov Dary je už pohoršená, prirovnali ju napríklad k škandalóznej Miley Cyrus, ktorú si určite pamätáte z videoklipu, kde sedela nahá na obrej guli a rozbíjala kladivom steny. „Ale veď toto nemá nič spoločné s láskou. Toto je sex. A trošku prehnané,“ pridala do debaty fanúšička na čo sa jej dostalo reakcie od inej, že sex predsa k láske patrí.

V každom prípade, Dara čoraz častejšie predáva svoje umenie aj cez vizuálnu stránku, ktorá sa nemusí páčiť každému. Aj pohoršené reakcie sú reklama a tá sa vždy hodí. Veď posúďte sami.

Dara dráždi aj na fotografii, ktorú na Valentína zverejnil jej partner Rytmus. Sieťované oblečenie dáva tušiť, čo pod ním je...