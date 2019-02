Vie to našľahať: Lucia Siposová prezradila svoju zručnosť!

Brunetka známa vášňou ku kabaretu, jeden si dokonca v Bratislave otvorila, vystúpila na otvorení novej kaviarne svetoznámej britskej siete, kde nechýbal ani britský veľvyslanec Andrew Garth. Herečka, speváčka a spisovateľka Lucia Siposová tam priznala svoju ďalšiu zručnosť.

Kávičkárka

Lucia zdôraznila, že vystupuje na tom správnom mieste, lebo ku káve má perfektný vzťah. „Som presne z tých, ktorí povedia, ideme na kávičku, aj keď nejdeme na kávičku,“ vraví so smiechom a dodáva, že pre ňu je to obrad. „Nie som však kávičkár, ktorý keď ráno vstane, musí si dať hneď kávu. Ja si musím dať čaj a veľa vody. Ale keď opustím dom a idem na stretnutia, príde čas aj na tri kávy. Kávu vnímam ako súčasť celého toho obradu – obeda alebo večere. Patrí to k nim ako dezert. Navyše nie som typ, ktorý si dá kávičku a nemôže spať, takže niekedy si ju dám aj večer.“

Odborníčka na penu

Najčastejšie Lucia pije klasické espresso. „Dávam si doň len trošku cukru. Mám však veľmi rada aj kapučíno. Keď som žila v New Yorku, pracovala som asi štyri roky v reštaurácii a milovala som robiť kávu. Vedela som perfektne spraviť krémovú penu a bola som dosť kritická, keď som niekam prišla do podniku a nespravili mi ju tak dobre,“ priznáva Lucia, ktorá počas rozhovoru viackrát zdôraznila, že si potrpí na „fajnovú kávu“. Je teda ten typ človeka, čo si v prípade nespokojnosti otvorí ústa? „Niekedy áno, ozvem sa, ale niekedy sa mi to nechce riešiť a poviem si, že nabudúce tam už neprídem a pôjdem tam, kde mi kávu urobia fajnovo. Dnes už je výber. Načo sa budem naťahovať? Ale stane sa, že sa snažím poučiť niekoho, keď mu to nejde.“

Čašníčkou v New Yorku

Sama má na prácu čašníčky mnoho príjemných spomienok. „Dostala som sa k nej úplne prozaicky – musela som niekde robiť a to bolo najjednoduchšie. Milovala som tú robotu, bola to sloboda. Robiť v reštaurácii v cudzom meste je super, človek hneď získa priateľov, točí sa tam veľa ľudí a má aj vždy navarené,“ smeje sa. New York vnímala ako svoj domov a dodnes tam má priateľov. „V tom období som si vedela predstaviť žiť tam. Keby som tam vtedy stretla budúceho manžela, určite by som ostala. Bolo to super, úžasné, ale v jednej chvíli som pochopila, že už mi to dalo všetko,“ dodáva.

