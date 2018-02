Vieme, ako zaháňa smútok speváčka Katarína Hasprová. TOTO jej pomáha

Vlastné deti jej s manželom Ivanom Vojtekom (61) zatiaľ neboli dopriate, no aj napriek tomu medzi ne chodí rada a pomáha im, ako vie. Hlavne tým chorým... Katarína Hasprová je už roky tvárou Detského kardiocentra na Kramároch. Nedávno doniesla na oddelenie obrovskú plyšovú pandu. „Jeden chlapček dokonca zhíkol a deti veľmi potešili aj zákusky, ktoré som im doniesla,“ prezradila nám herečka. A ako sa pozerá na nespravodlivosť, keď sú deti choré? „Bola som tam veľakrát, no zakaždým sa musím držať a potláčať slzy. Je to pre mňa bolestivý pohľad a je mi veľmi ľúto rodičov všetkých tých detí,“ smutne dodáva Katarína, ktorá takisto už dlhší čas prežíva trápenie...

Rituál

Zdravotný stav jej mamy Sone Valentovej stále nie je ideálny. Ako Katka potláča smútok? „Nemám žiadne talizmany a ani na ne neverím, no keď mi je ťažko, obzerám si rodinné fotky. Niekedy to však robím aj vtedy, keď si chcem len zaspomínať,“ prezradila nám Hasprová.