Vieme, ako sa zmenil život Mariána Labudu po vážnom kolapse. Slová jeho syna vás dojmú

Marián Labuda mladší sa netají s tým, že odkedy má vlastnú rodinu, čoraz väčšmi sa teší na Vianoce. Ako hovorí, emócie sa mu stupňujú aj s vedomím, že život beží rýchlo a nielenže jeho synovia Riško a Patrik rýchlo dospievajú, ale nestačí sa diviť, ako aj jemu a rodičom ubiehajú roky. Preto sa snaží stráviť čo najviac času v kruhu rodiny. Snaží sa o to väčšmi po tom, čo minulý rok zažila celá Majova rodina šok, keď našli jeho otca, obľúbeného herca Mariána Labudu (73) staršieho, ležať na ulici v bezvedomí.

Prechádzky mu pomáhajú

Herec skolaboval minulý rok v lete, susedia ho našli pred jeho domom v dedinke Borinka neďaleko Bratislavy. Lekári ho previezli do nemocnice s podozrením na mozgovú príhodu. Mal problém s pohybom, ale mŕtvica sa nakoniec, našťastie, nepotvrdila a po šiestich dňoch ho prepustili do domácej liečby. Vtedy potreboval trpezlivú starostlivosť manželky Vierky a syna Maja. Pri zotavovaní mu určite neprospela ani silná cukrovka, s ktorou herec roky bojuje, ale všetko je na dobrej ceste. Dnes sa už hviezde českej komédie Vesničko má středisková darí lepšie a užíva si pokojné dni.

„Otec sa už má lepšie. Je to síce občas ako premenlivé počasie, ale teším sa, že sa rozhýbal. V poslednom čase začal chodiť na prechádzky a dáva si záležať na pohybe. Má síce silnú cukrovku, s tou bojuje, ale inak sa snaží užívať si dôchodok a oddych,“ prezrádza Majo. Zároveň dodáva, že u rodičov v Borinke sú s manželkou Andreou a chlapcami veľmi často. Každú nedeľu tam chodia na spoločný obed, ktorý pripraví buď jeho mama, alebo manželka. „V živote sú zvláštne obdobia. Ako dieťa som bol stále s rodičmi. Potom prišiel čas, keď som chcel súkromie a byť viac bez nich. Ale teraz sa zase vrátil pocit, že mi chýbajú. Chcem ísť s nimi aj na dovolenku, skrátka, hocikam, len byť s nimi. Radi chodíme aj na chalupu k bratovi a sme tam celá rodina spolu,“ teší sa Majo.

Otec mu chýbal

Nielen herec, ale možno aj Majov syn Riško môže byť dedkovi vďačný za herecké gény, keďže už aj on hrá v SND. Stálu rolu si zahral aj v seriáli Burlivé víno. Majo si slávu svojho otca užil, ale priznal, že často mu doma chýbal. „Keď sme boli deti, bol veľmi vyťažený. Od septembra do júna stále pracoval. Ale tie dva letné mesiace sa nám snažil naplno venovať. Spomínam si, ako sme chodievali do Juhoslávie na dovolenky. Stále sme spoznávali hory a lesy a vďaka otcovi mám pochodené celé Tatry. Trúfnem si povedať, že tam poznám hádam každý kopec. Naučil nás milovať turistiku, a preto aj ja chodím so svojimi synmi často do prírody a na túry,“ vysvetľuje herec.

Šetria mu

Majo sa aj svojim deťom snaží vštepiť lásku k prírode. A nielen to. „Je pravda, že otec a mama mi dopriali voľnosť, a myslím, že urobili dobre. Celé detstvo ma púšťali na stredné Slovensko k starým rodičom, kde som okúsil mnoho vecí. Nielenže som sa naučil veľa dedinských prác okolo domu, ale hlavne som si uvedomil, čo je odmena. Keď som chcel ísť večer von s kamošmi, musel som najprv urobiť všetko, čo mi nakázali,“ spomína si na detské časy. Preto aj jeho Riško a Paťo si musia veci zaslúžiť. „Učím ich, že ak poupratujú a urobia si povinnosti, až vtedy ich niekam vezmem alebo im niečo kúpim. Aj keď Riško to má trochu iné, pretože už je pubertiak. Navyše, on si hraním už aj sám zarába. Jeho zárobky mu odkladáme na účet. Keď niečo veľmi chce, zasadne domáca rada a rozhodne, či to potrebuje alebo nie. Ale napríklad také veci ako počítač mu určite schválime, pretože ho potrebuje aj do školy,“ konštatuje.

Majo netají, že on je väčšinou ten, kto Riškovi viac povolí uzdu a dopraje mu. Manželka je trošku racionálnejšia. „Ja som taký štedrý typ. Aj keď sedíme s partiou v bare a príde na platenie, som prvý, ktorý vyťahuje peňaženku. Je mi trápne čakať na ostatných,“ hovorí s úsmevom.