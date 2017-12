Vieme, čo dostane Rytmus pod stromček! Ako vyberala Dara Rolins darček pre svojho priateľa?

V októbri nechala speváčka dcérku Lauru a frajera Rytmusa doma a vyrazila na Bali so svojimi tanečnicami. Do exotickej krajiny sa zamilovala, preto si tu neváhala na rok prenajať vilu, aby sa tam mohla kedykoľvek vracať.

Buchla sa po vrecku

Tento špás ju vyšiel na vyše tridsaťtisíc eur a plánuje si ho naplno užívať, aj keď to nie je práve na skok. „Áno, mám to prenajaté a vraciam sa tam v januári s rodinkou, s Laurou a Patrikom. V tomto dome Patrik ešte nebol, ale minulý rok sme boli spolu na Bali, máme to tam radi. Ja som tam bola už asi piatykrát. Okrem Bali zbožňujem ešte Los Angeles a Emiráty, lebo tie sú za rohom a je tam vždy teplo,“ hovorí speváčka.

Babská jazda

Babská jazda s tanečnicami ju nadchla, dievčatá si užívali, ale aj pracovali. „Zaujímavé to bolo v tom, že to bola prvá akcia tohto druhu. S dievčatami sme si veľmi dlho sľubovali, že vyrazíme do sveta. Až teraz sa nám podarilo zosúladiť veci v diári. Poriadne sme si to užili a som rada, že ich mám. Nie je to fráza, ony sú ozaj ako moje sestry.“ Dara (45) prezradila, že okrem užívania pláže cvičili jogu, cestovali a užívali si anonymitu. Tá mala najmä pre obľúbenú speváčku pridanú hodnotu. „Úplne najväčšie kúzlo bolo v tom, že sme mohli kamkoľvek, kedykoľvek, s kýmkoľvek a do rána,“ smeje sa a netají, že asketický pobyt to veru nebol. „My rady tancujeme, užívali sme si, že je tam veľa zaujímavých klubov, aj na pláži. Ale, samozrejme, že sme tam nešli iba leňošiť.“

Vyrazí mu dych?

Pre vyťaženosť to nemá speváčka so zháňaním darčekov jednoduché, keď sme sa s ňou začiatkom novembra rozprávali, mala vyriešený len ten pre Patrika. „Presne som vedela, čo preňho chcem, ale čakala som na súhru termínov a udalostí, ciest a voľných dní, možností, kedy môžeme my dvaja spolu niekam vyraziť. Z toho vyplýva, že ide o zážitkový darček. Sviatky budeme tráviť celá rodinka v Prahe,“ dodala speváčka.