Vieme, kto sa zvŕta v kuchyni Rozborilovcov pred Vianocami: Budete poriadne prekvapení!

Vianoce, okrem toho, že sú cirkevným sviatkom, sú predovšetkým o rodinnej pohode, jedle, rozprávkach a v neposlednom rade aj o darčekoch. Milujú ich aj manželia Rozborilovci, ktorí sú síce do posledného dňa pracovne vyťažení, no Štedrý deň si užijú naplno. Po prvý raz ako manželia, keďže koncom júna oficiálne spečatili svoju lásku.

Milovníci tradícií

Budú vďaka sobášu najkrajšie sviatky v roku prežívať inak ako napríklad minulý rok, keď spolu ešte len „randili“? „Myslím, že ani nie. Vianoce sú Vianoce. Rešpektujeme tradície a tie sme mali s Vilom rovnaké aj predtým, ako sme sa zobrali. Sú síce veci či situácie, ktoré si vyžadujú nejakú inováciu, Vianoce však určite medzi ne nepatria. Budeme ich mať veľmi tradičné,“ prezrádza Rozborilova manželka Sandra, ktorá okrem spoločného hniezdočka rada trávi čas v prírode. Nebude to inak ani dvadsiateho štvrtého decembra. „Určite pôjdeme na prechádzku, a to aspoň desaťkilometrovú,“ smejú sa manželia, ktorí by najradšej boli v prírode nonstop. Čas si však nájdu aj na odpočinok a konečne dospia pracovné nasadenie, ktoré majú obaja poriadne vysoké. Tradície však dodržia polnočnou omšou.

Trojnásobná oslava

V rodine Sandry a Vila bude cez sviatky poriadne veselo. Sandrina mama totiž oslavuje na Štedrý deň meniny a Vilova zase narodeniny. Oslávia to vraj buď priamo na Štedrý večer, alebo na Prvý sviatok vianočný. A na čom si rodina pomaškrtí? „Bude to vianočná klasika. Kapustnica, ktorú robím ja, na šalát je u nás špecialista Vilo. Robí ho podľa receptu svojej starej mamy. A, samozrejme, kapor. Jediná nezvyčajnosť je v tom, že sme z jedálneho lístka vysadili pšenicu a cesto. Takže ku kapustnici žiadny chlieb ani pečivo a zákusky len bezlepkové. Mám ľahkú intoleranciu na lepok a môj manžel sa tomu prispôsobil,“ prezradila nám Sandra Rozborilová. No jednu špecialitu manželovi predsa len s radosťou vyvára. Rybu pečenú v soli, ktorú si moderátor Siedmeho neba nevie vynachváliť.

Dojatý Vilo

Kto si myslí, že vianočný stres u Rozborilovcov vypukol už týždne pred samotným dňom D, ten je na omyle. Ani jeden sa absolútne nestresuje a prípravy začínajú až tesne pred sviatkami. A s čím manžel Sandre pomáha? „Otázka by skôr mala znieť, s čím pomáham pri domácich prácach Vilovi ja. Vilo ich má rád a relaxuje pri nich. Ja zase rada nakupujem a varím,“ prezrádza o svojom manželovi a dodáva aj to, že známy moderátor si nikdy nechce nájsť pod stromčekom darček, no keď ho predsa len dostane, vždy je neskutočne dojatý. Rovnako je na tom aj jeho polovička, ktorú poteší hocijaká maličkosť od najbližších.

Rozborilova barborka

Aby boli ich Vianoce tip-top, rodina si zakladá aj na outfitoch, keď sa každý člen rodiny náležite vyparádi, aby boli nielen chuťové, ale aj vizuálne zážitky. A keď sa obzrú späť, pamätajú sa na nejaký darček z detstva, ktorý im dodnes rezonuje v hlave? „Pamätám sa, že som dostala bábkové divadlo a autíčko – sanitku.“ A na čo si spomína moderátor, ktorý plní sny iným ľuďom? „Určite na červenú barborku. Nie, nedostal som bábiku, ale šliapacie autíčko, na ktorom som sa vozil aj v januári po snehu. Veľmi som sa z neho tešil.“

Z darčeka, ktorý dáva Gabriela Drobová priateľovi, odpadnete. Musíte si dať najprv dva poháriky!

Sama na Vianoce: Tu je manuál ako sa z toho nezblázniť!

Nekonvenčná Adela Vinczeová: Neuveríte, ako prišla k vianočnému stromčeku!