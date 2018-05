Vieme, ktorá svetová celebrita mala kedysi v spálni Petra Bondru

To, že ženy sú fascinované hokejom, dokazujú aj najväčšie hviezdy. Rihannu môžete na koncertoch sem-tam uvidieť v hokejovom drese Ottawy Senators. Pre nás je však pikantné hlavne priznanie speváčky Shanie Twainovej, ktorá vraj mala kedysi v spálni plagát Petra Bondru!

Darmo, Kanaďanka by mala vedieť doceniť, kto to s hokejkou vie. Peter síce už korčuľuje len medzi veteránmi, ale ak bude Shania pozorne sledovať tohtoročný šampionát, meno Bondra na drese nájde. Svoj debut si totiž odkrúti Bondrov syn Dávid.

Celine zaspieva hymnu

Priamo na šampionáte by sa mohla objaviť aj herečka Nicole Kidmanová s manželom Keithom Urbanom, veľkí fanúšikovia klubu Nashville Predators a konkrétne obrancu Romana Josiho. Sávna herečka mu v šatni sľúbila, že si spravia rodinný výlet do Európy a sympatického obrancu prídu podporiť. Z ďalších známych mien, ktoré by sa ešte mohli zjaviť na dánskych štadiónoch, sa očakáva návšteva kanadskej speváčky Celine Dionovej, ktorá zasa dala organizátorom prísľub, že v prípade postupu Kanady do finále, by mohla prísť zaspievať kanadskú štátnu hymnu. A organizátori vraj do deja majstrovstiev zapojili aj najslávnejšiu dánsku modelku Helenu Christensenovú, ktorá by mohla po niektorom zo zápasov odovzdávať cenu pre najlepšieho hráča.

Furtado ako fúria

Z ďalších mien, ktoré to z koncertných pódií nemajú ďaleko na hokejový štadión, treba spomenúť ďalšiu Kanaďanku, Nelly Furtado. Tá si dokonca pred pár rokmi zahrala vo filme Score: A Hockey Musical šialenú hokejovú fanúšičku. Vraj sa na to pripravovala počas vlastného turné. „Často som videla, čo všetko dokážu dotieraví fanúšikovia v ceste za svojím idolom urobiť. Lezú vám do šatne, číhajú na vás pred domom, bombardujú vás listami či odkazmi na sociálnych sieťach. Tak som si to s chuťou zahrala aj ja sama,“ smiala sa Nelly na premiére. Vo filme Score: A Hockey Musical si zahrala aj ďalšia slávna speváčka Olivia Newtonová-Johnová, ktorá sa ujala roly matky mladého hokejistu. Nelly pridala aj pesničku napísanú priamo pre tento film. Nelly má však momentálne plné ruky práce s promovaním albumu, a tak oznámila, že napriek jej veľkému vzťahu k hokeju a kanadskému národnému tímu na návštevu Európy určite nebude mať čas.

