Vieme MENÁ porotcov v Hlase. Ženy budú šalieť! Najsexi český spevák, milovaný Slovák a...

Televízie Markíza a Nova nasadia už na jar 2019 do vysielania úspešný svetový formát s tímom mentorov. Úlohou kouča v The Voice nie je len "porotcovské" hodnotenie talentov, ale aj ich rozvoj. Každý zo štvorice koučov si v prvej fáze súťaže vyberie do svojho tímu spevákov či speváčky, ktorí ho najviac zaujmú, a bude sa snažiť toho najlepšieho alebo najlepšiu doviezť k víťazstvu a k rozprávkovej výhre v hodnote 75-tisíc eur.

Konečne sa dali nahovoriť

Účinkovanie v roli kouča prijala speváčka Jana Kirschner a spoločnosť jej budú robiť traja muži.

Spevák a muzikant Vojta Dyk bude vôbec po prvýkrát v histórii súčasťou takejto veľkej talentovej šou. Vojta má jeden z najväčších hlasových rozsahov na českej aj slovenskej hudobnej scéne, je uznávaným profesionálom vo svojom odbore a v súčasnej dobe exceluje v swingovej formácii B-Side Band.

Ďalším nováčikom, ktorý bude zastupovať raperskú obec bude Kali.

Porotcovské miesto obhájil iba český spevák a frontman stále jednej z najžiadanejších českých skupín Kabát Josef Vojtek. V porote sedel v roku 2012 aj 2014.