VIEME PRVÍ: Miesto svadobnej cesty Jasminy Alagič a Rytmusa odtajnené! Čakali by ste TOTO?

Pred pár dňami sa zamilovaná dvojica, ktorá je v radostnom očakávaní prvého potomka, vybrala na vychytený český zámok. Bol s nimi módny návrhár a vizážista Milan Švingál a šéfka módnej televízie Gabriela Drobová, ktorá z Jasminy spravila hviezdu a drží ju pod svojimi manažérskymi krídlami. Zostava evokovala myšlienku tajnej svadby. „Nie, ubezpečujem vás, že v týchto dňoch sa Jasmina s Patrikom neberú. V Chateau Herálec sme však boli kvôli nakrúcaniu príprav svadby, v júni by mali odvysielať aj s časťou svadobného obradu. Zatiaľ mapujeme miesta, kam sa vyberú, a vopred natáčame, aby si ich potom mohli užiť v súkromí,“ prezradila Gabika. Nepriamo odhalila, že budúci rodičia si manželské áno stihnú povedať do Jasmininho pôrodu, keďže dieťatko by na svet mala priviesť až v lete. Preto asi neplánujú svadobnú cestu za more, ale na Vysočinu, kam netreba letieť.

FOTO: Vieme, ako sa pasuje s tehotenskou módou Jasmina Alagič

Ako v bavlnke

Čerství manželia si teda pôjdu užiť svadobnú cestu do päťhviezdičkového boutique hotela. A na čo sa po sobáši moderátorka a raper môžu tešiť? Nielen na luxusné dizajnové ubytovanie na jednom z najkrajších romantických zámkov v Česku, ale aj na unikátnu zbierku značkových vín z oblasti Bordeaux, anglický park z 18. storočia či dokonca možnosť pristáť v exteriéroch zámku helikoptérou. Najväčšie z apartmánov majú rozlohu 139 štvorcových metrov a noc v nich stojí sedemsto eur.

Tu si žívali