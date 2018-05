Vieme prví: Táto známa slovenská herečka čaká už tretie dieťa!

Zuzana mala dobre rozbehnutú hereckú kariéru, no túžba stať sa matkou bola silnejšia. S partnerom a kolegom Jurajom Lojom začali plánovať rodinu. V roku 2012 Zuzana otehotnela, no z rastúceho bruška sa tešili len päť mesiacov, pretože herečka o bábätko prišla. Šťastena sa však otočila ich smerom a do roka sa im narodil krásny a zdravý syn Lucas, ktorému neskôr dopriali aj sestričku Izabellku. O tri mesiace bocian do rodiny hercov priletí opäť... Tentoraz však nečakane!

Celá rodina v pozore

„Bábätko nebolo plánované a bolo to pre nás veľké prekvapenie,“ smeje sa spokojná budúca trojnásobná mamička, ktorá bude musieť načas opäť zavesiť hereckú kariéru na klinec. A ako sa s bruškom, ktoré nosí pred sebou, teraz cíti? „Ďakujem, dobre. Vládzem už síce menej, ale ešte stále som čiperka,“ priznáva. S Jurajom už poznajú pohlavie bábätka, ale túto malú tajnosť si zatiaľ nechávajú pre seba.

Príchod nového súrodenca už pred Lucasom a Izabellou neutají. Z maminkinho tehotenstva sú nadšení. „Sú veľmi rozkošní, rozprávajú sa s bábätkom a bozkávajú bruško. Izabella tvrdí, že aj ona má v brušku bábätko,“ smeje sa herečka, ktorá síce dopredu vie, že s tromi deťmi to bude fuška, no obavy rozhodne nemá. A ako na príchod ďalšieho člena do rodiny reagoval Zuzanin partner Juraj Loj? „Bol takisto prekvapený ako ja, pretože sme mali už iné plány. Ale prijali sme to a tešíme sa z nášho tretieho dieťatka,“ uzatvára.

Je v tom aj Kobielsky

Príchod malého uzlíka šťastia si oživia v rodine aj manželia Kobielski, ktorí cez sociálne siete priznali, že hercova manželka Alena privedie na svet na jeseň ich tretie dieťa. Pri odrastených deťoch Kláre (10) a Kristiánovi (13) si opäť oprášia znalosti z minulosti a do ich života opäť vstúpi milá hektika okolo detského plaču, plienok či dojčenského mlieka.