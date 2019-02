Viktor Vincze to konečne priznal: Čo sa v skutočnosti stalo na Sajfovej svadbe, keď balil Adelu

Februárový sviatok sv. Valentína je pre Adelu a Viktora mimoriadny - veď požiadať milovanú v priamom prenose v televízii o ruku sa nepodarí každému. Zamilovaný redaktor TV Markíza urobil v roku 2017 Adele počas Telerána skutočný šok. Priznal však, že aj svojej rodine.

V Nedeľnej talshow so Šarkanom vo Fun Rádiu totiž povedal, že ani jeho blízke okolie vtedy netušilo, čo sa chystá urobiť: "Oni sa cítili ako tí, ktorí sa to dozvedeli z telky, rovnako ako všetci ostatní v národe. A na toto som vôbec nemyslel, že sa to môže takto osobne citlivo rodinne brať." Všetko dobre dopadlo, a v júni 2017 povedala Adela Viktorovi áno.

Nosil jej živú vodu

Manželia si vo Fun Rádiu zaspomínali aj na osudové stretnutie na svadbe Mateja Sajfu Cifru a Veroniky Ostrihoňovej, ktorá sa konala v júni 2016 v Chateau Herálec v Česku. Prezradili pár zaujímavých detailov. "Samo Trnka mal akurát nejaký stand up v rámci pracovného programu a Viktor už nemohol prebehnúť cez celú sálu, tak hľadal najbližšiu prázdnu stoličku, aby sa zabednil niekde a nevyrušoval. A tá bola vedľa mňa. Tak si sadol a začali sme sa po Samovom Trnkovom vystúpení zhovárať," povedala Adela.

Viktor spomienku rozvinul a pridal: "A už som išiel pre živú vodu... Vedel som, že ju musíme poriadne dať do laty a zároveň ju musím nechať pri živote..."

Adela ho prerušila a vysvetlila: "On mi nosil takú kombináciu, ktorú som v živote nepila - kombinoval alkohol s energetickým nápojom. Ja som nikdy ani ten energetický nápoj nepila. Fú infarkt úplný. " Viktor skonštatoval, že Adela mala dobrú náladu a vydržala tak do rána.

"Tep 300 do deviatej ráno," podotkla ona, na čom jej manžel hrdo zahlásil: "Ale boli sme spolu a okolo pol deviatej som ťa prvýkrát chytil za nohu!"

Adela so smiechom priznala, že na druhý deň si s Viktorom esemeskovali a pýtala sa ho, či z tej kombinácie drinkov nezomrie., pretože ešte stále mala čudné stavy. Priznala tiež, čo sa stalo predtým, ako sa po svadbe rozišli: "Ale ešte mi tam stihol dať takú, myslím si, že relevantnú pusu, ktorá mala určiť, že takto sa veci majú, a potom sa na druhý deň ozval."

Nehanila ex

Adela v talkshow netajila, že je je s Viktorom šťastná. Na rozdiel od iných žien či mužov, ktorí vyhlasujú, že iba ten aktuálny partner je ten naj, akoby predchádzajúce vzťahy boli veľkým omylom, však povedala: "S Viktorom sa mi osviežil život. Ale zas nechcem krivdiť, pretože s každým partnerom sa ti otvárajú iné horizonty, iné svety. Ale sme takí veľmi zladení." Ako príklad nového horizontu uviedla to, že hoci by si nikdy nebola pomyslela, že raz bude hrať divadlo, teraz cestujú po Slovensku s hrou Odchody vlakov. Viktorov otec upravil hru Petra Zelenku, ktorý ju pôvodne napísal pre Adyho Hajdu a Annu Šiškovú. Manželia priznávajú, že sú radi, že trávia aj takto spolu voľný čas. S humorom sebe vlastným však poznamenali, že ich potešilo, keď o ich predstavenie prejavili záujem aj v Brne. "Zatiaľ sa síce na prd predáva... sme menej známi," povedala Adela, na Slovensku je to ale inak. Osem z desiatich reakcií na predstavenie sú vraj dobré.