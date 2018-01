Vittekovci spolu na chate! Orviská vyštvala Patriciu z lyžiarskeho strediska, útočisko jej ponúkol manžel

Kauza trojuholníka Patricia Vittek – Róbert Vittek – Alexandra Orviská nemá konca. Niet sa však čo diviť, že speváčka a podnikateľka má jojkársku moderátorku v zuboch za to, že sa jej votrela do manželstva s futbalistom Róbertom Vittekom (35). Odkedy ho v roku 2013 prichytili s Orviskou v luxusnom istanbulskom hoteli, začala sa medzi jeho manželkou a moderátorkou vojna, počas ktorej už v minulosti došlo okrem ostrých slov na bitku.

Provokatérka Saša

Ani novoročná pohoda na horách nepriniesla ešte stále manželke futbalistu pokoj. Vybrala sa totiž relaxovať s dcérami, priateľom Patrikom a ďalšími rodinnými príslušníkmi do známeho slovenského smotánkovského strediska Donovaly. Idylku narušil nečakaný príchod Alexandry Orviskej. Patricia na to hneď reagovala na sociálnej sieti. „Najvyšší čas odísť. Štetiek viac ako snehu a to stále sneží,“ znelo jej konštatovanie a pod fotku pridala dlhý status, v ktorom si vyliala srdce na manželovu exmilenku.

Vidno, že jej Orviská stále poriadne leží v žalúdku. Pozri úryvok: „Donovaly boli kedysi jedno rodinné pekné miesto… v každom prípade tu máme už roky chatu a súkromný apartmán, no a asi to na dlhšiu dobu prenajmeme… Moja dcéra mi hovorí, mami, ja som to tu tak mala rada, ale prosím, pobaľme sa a poďme. Naša ‚kamarátka Saša‘ sa vraj ubytovala tam, kde my a to už je všade voľné ubytovanie. Neverila som, tak som sa pozrela na jej Instagram a ešte naschvál na príbeh dala, že ‚zohrievajte čokoládu, už idem‘ a strašné smajlíky. Na upresnenie: pred pár dňami som si ja vešala status: Milujem varenú čokoládu v Iglu Donovaly. Saši, len si daj. Jednu sme ti poslali na nás. Veď to je jedno, či to platíš z peňazí, čo si nám ukradla, alebo ti navyše doprajeme. Nech ti chutí, zlatko.“

Urazila deti

Na moderátorke nenechala Patricia nitku suchú, ani keď sme ju kontaktovali. V zuboch ju má nielen za to, že prišla na Donovaly provokovať, ale najmä preto, že ju Orviská údajne označila za cirkusantku – vraj Paťa urobila v hoteli škandál, keď sa dozvedela o jej prítomnosti. Čo sa teda vlastne stalo? Podľa Vittekovej slov, na Donovaly prišla s rodinou už 27. decembra. „Máme tam už vyše šesť rokov apartmán, ktorý je súčasťou hotela. V hoteli je asi šesť apartmánov oddelených od hotelovej časti jednou chodbou. Ak si nechceme ísť niečo zobrať cez recepciu, napríklad jedlo z hotelovej reštaurácie, cez hotel ani nechodíme. Máme totiž vlastný vchod. Na recepciu idem iba odovzdať kľúče, keď odchádzam,“ vysvetlila Patricia. Dodala, že na Donovaly chodí od šiestich rokov, keďže tam jej rodičia majú ďalšiu nehnuteľnosť. „Ľudia ma poznajú a upozornili ma, že táto osoba tam ide robiť rozbroje. Počuli telefonický rozhovor medzi ňou a modelkou Annou Amenovou, ktorá tam už bola. Od ďalších ľudí som sa dopočula, ako sa Orviská pýta, kde je Joker s pankhartmi – narážala na mňa a moje deti. To bol už strop,“ netajila rozhorčená Vitteková.

Radšej odišla

„Päť rokov sa to ťahá, už je to vážne dosť. Asi sa nevie preniesť cez to, že ju niekto nechal… My sme sa však preniesli cez to, ako ju Róbert nachytal s milencom, a potom nám už peniažky, ktoré mal u nej odložené, nevrátila. Najprv som si povedala, že to nebudem riešiť ani teraz, ale zavolal nám Robo, že prenajal chatu na Orave, aby sme došli všetci. Začali sme baliť, dokonca som stihla umyť okná na apartmáne, poprala som veci, upratala, lebo sa mi nežiadalo ísť už na tú čokoládu... V tichosti som odovzdala kľúče na recepcii – tie tam nechávam stále, keby niekto z rodiny prišiel alebo sa niečo stalo v apartmáne, a rozlúčila som sa s priateľmi pri stole, ktorí sa ma ešte pýtali, prečo ideme skôr. Vedeli, že máme ostať ešte pár dní a že má za nami prísť Robo. Nakoniec sme to vyriešili inteligentne a išli za ním na Oravu. Po článkoch, kde ma obvinili z robenia cirkusu na recepcii hotela, som zavolala do hotela a boli úplne zdesení, čo to má znamenať, že som žiaden bordel nerobila,“ skonštatovala Patricia.

Záchranca manžel

Napokon na Orave prežila s deťmi a priateľom príjemné dni v spoločnosti manžela a otca ich dcér. Na jeho adresu tiež neskôr dopísala odpoveď na sociálnu sieť jednej z followeriek: „Môj muž je človek a každý robíme chyby, muži trochu viacej. Ten môj je ten, ktorý dnes už vie, akú chybu spravil. A dnes sme lepší kamaráti, ako sme možno boli manželia.“ A s futbalistom má vraj priateľský vzťah nielen ona, ale i jej partner Patrik. Spoločne strávili Štedrý večer, Robo a Patrik spolu vybaľovali darčeky. „Vychádzajú výborne, práve dole kávičkujú. Je tu krásne, chystáme sa veľká partia na výlety po horách. A poprosila som známych a kamošov, že čokoľvek táto osoba (Alexandra Orviská, pozn. red.) zavesí, nech mi už ani neposielajú, nechcem si už kaziť deň a zaťažovať sa,“ uzatvára kauzu Patricia.

