Vojna medzi škandalóznou Nelou Slovákovou a jej expriateľom Martinom: Odkázal jej TOTO...

Bola to láska ako hrom, no nie nadarmo sa hovorí, že je od nej len malý krok k nenávisti. Niečo podobné zažíva po rozchode aj samozvaná kráľovná Instagramu a víťazka reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (28) s exfrajerom Martinom Balážom. Každý si myslel, že neexistuje väčšia náklonnosť muža a ženy, akou prekypovali práve oni dvaja. Lenže všetko bolo len naoko...

Vedela, čo robí?

Už zopár týždňov sa pošuškávalo, že vzťah silikónovej blondínky a podnikateľa Martina je v troskách a že dvojica prežíva krízu. Tieto klebety sa potvrdili a hrdličky si dali zbohom. Teda konkrétne Nela odstrihla zo života podnikateľa. Na internete demonštrovala, že za jej rozhodnutím bolo jeho nemiestne a vulgárne správanie na jej adresu a aj nevery. No každá minca má dve strany a toto platí aj v tomto prípade. Nela až taká svätá a nezištná, zdá sa, nebude a pravý dôvod konca ich lásky je úplne iný. „Za posledný rok som skoro vôbec nemala pocit šťastia. Jasné, občas boli aj svetlé chvíle a vyzeralo to, že nám všetko klape. Martin začal mať cca pred rokom k všetkej smole existenčné problémy vo firme. Snažila som sa pomáhať, nechcieť peniaze na nový veľmi drahý byt, ktorý som prenajala pre to, aby sme mali viac priestoru a zázemie ako v mojom dvojizbáku... Takmer sme nejazdili na výlety (Kempinski, wellness a pod.) alebo som ich občas platila ja. Nepotrebovala som každý mesiac nové kabelky (až na tú Dolce & Gabbanu), alebo som si ich kúpila sama,“ znelo jej písomné vyjadrenie k vzťahu, kde medzi riadkami vlastne prezradila, že financie vo vzťahu boli jej alfou a omegou. Nela už za trojročným vzťahom rozhodne nesmúti a aktuálne sa spokojne usmieva po boku hokejistu Lukáša Kozáka (26). Dokopy ich dala jej kamarátka Zuzana Strausz Plačková.

Čo na to jej ex?

A čo na verejné „kydanie“ a blondínkin nový vzťah hovorí jej expriateľ Martin Baláž, ktorého chcel jeho ex zdiskreditovať? „Život je plný prekvapení a zmien. Človek by povedal, že biela je čierna, deň je noc a v podstate nepoznáte človeka, s ktorým ste strávili posledných niekoľko rokov života... Človeka však nezmeníte, iba sa vám vyfarbí. Len zistíte, že vôbec neviete, s kým ste žili, a že vaša úprimná láska si vytvorila z toho druhého ideál, ktorý s realitou nemal nič spoločné. Je potreba ísť ďalej. Jediné, čo ma mrzí, je to, že miesto, aby ten druhý v pokoji uzavrel etapu života, v ktorej sme spolu zažili veľa pekného, treskne dvermi tak, až zo seba strasie pozlátku a odhalí svoju podstatu. Kto pozná mňa, moju históriu, pozná ma ako človeka, urobí si na mňa vlastný názor. Kto pozná ju, urobí si názor aj na ňu a na udalosti posledných dní. A najlepšie bude posúdiť ďalšie životné cesty každého z nás. Napríklad o päť rokov... Prajem Nele do ďalšieho života všetko dobré alebo, aby aspoň zistila, čo je pre ňu dobré,“ uzavrel celú vec podnikateľ, ktorého tri roky po boku blondínky stáli slušný balík peňazí. S týmto faktom však nikdy neboli spokojní Martinovi rodičia a podľa našich informácií, hlavne jeho mama. Cieľavedomá blondínka skrátka nebola zámožným podnikateľom celkom pochuti...

Plesol sa

V ich vzťahu boli aj pekné chvíle, na čom sa obaja zhodli, ale ak niekto opustí toho druhého kvôli finančným problémom, to hovorí samo za seba. „Martin s Nelou dokázal na jednej dovolenke minúť aj tridsaťtisíc eur. Keď to už nebolo možné alebo to skrátka nerobil, už bol oheň na streche. Aj vďaka nemu má Nela biznis s plavkami. No na to nejako pozabudla,“ hovorí náš zdroj z blízkosti expartnerov. V každom prípade, expartneri môžu vďačiť jeden druhému za to, ako dnes vyzerajú. Martin sa popri Nele vypracoval a z „maslového tučniačika“ je sexi vyrysovaný fešák. Bývalá účastníčka reality šou sa tiež vylepšila. Plastikou prešiel jej nos, dala si nafučať pery a zmenou prešli aj jej zuby. Či to bolo z jej alebo Martinovho vrecka, vedia len oni dvaja.