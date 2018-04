Vojna Plačkovej a Gašparovičovej pokračuje: Tentokrát sa doťahujú kvôli silikónovým prsiam!

Kto sleduje sociálne siete týchto dvoch žien vie, že vo svojich videách či popisoch k fotkám často jedna na druhú ironicky naráža. Raz to je kvôli diétam, v ktorých pretláča každú tú svoju, alebo pre narážky, že jednu živí zámožný priateľ a druhá pracovala „bohvie ako“ v Taliansku. Alebo ktorá z nich si môže dovoliť letieť prvou triedou na dovolenku alebo ktorá nosí fejky a ktorá originály zvučných návrhárov... Skrátka komédia cez komédiu a pripomenúť si to môžete aj TU.

Kauza prsia

Tentokrát sa vojna týchto dvoch opäť oživila a jablkom sváru sú silikónové prsia. Vlnu vášne na internete proti Plačkovej rozpútala blonďatá Gašparovičová, ktorá si nedávno nechala zmenšiť svoje XXL silikóny za menšie, prirodzenejšie. Čuduj sa svetu, taký istý zámer má v najbližších týždňoch aj prostoreká Zuzana Plačková, ktorá o tom informovala, ako inak, na svojej sociálnej sieti, kde ju sleduje viac ako 424- tisíc fanúšikov. Status Gašparovičovej naznačuje, že svoju úhlavnú nepriateľku pozorne a pravidelne sleduje, lebo reakcia na jej oznam ohľadne zmenšenia poprsia nenechala na seba dlho čakať. „Som rada, že som spustila na Slovensku vlnu zmenšovania poprsia. Naozaj, tie veľké prsia nie sú sranda, je to iba na obtiaž,“ narážala ironicky na Zuzanu.

Najviac úsmevné na celej kauze je to, že obidve dámy si zobral a ešte aj zoberie do parády ten istý chirurg z Banskej Bystrice. Keď sa už nevedia zhodnúť na ničom inom, aspoň vkus na plastického chirurga majú rovnaký. Nechajme sa prekvapiť, čím pobavia nabudúce! A že nejaké to nabudúce bude, je už vopred isté!

Zuzana Strausz Plačková versus Michaela Gašparovičová: Ostrá vojna silikónov!

