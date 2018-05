Vychytený kaderník Paviel sa rozmaznáva luxusom. Pustil nás do kúpeľne a svojou kozmetikou nám vyrazil dych!

Áno, známy kaderník Paviel Rochnyak je už minulosťou. Zmenil si priezvisko. Dôvodom boli rodinné nezhody medzi jeho rodičmi. Aj keď s otcom nemá konflikty, zmenou mena chcel urobiť radosť mame. No či už s takým, alebo onakým priezviskom, o svojich fanúšikov určite neprišiel.

Herečka Broňa Kováčiková: TOTO by ste od nej rozhodne nečakali!

Rúž nie, riasenka áno

Kvalitné produkty dopraje Paviel nielen svojim zákazníkom, ale aj sebe. Priznáva však, že ráno nemá veľa času na úpravy a „rozmaznávanie sa“ v kúpeľni. „Ak mám pravdu povedať, len si umyjem tvar a šupnem na ňu nejaký krém. Ráno nestíham, lebo sa ponáhľam do roboty. Mejkap si dávam len na spoločenské akcie alebo fotenie,“ hovorí. Vtedy vraj používa špeciálnu riasenku pre mužov. Ústa si však nelíči, vystačí si iba s balzamom.

Obľúbený mejkap

Časy dlhej blond ofiny sú už minulosťou. Dnes si vlasy zo zásady nefarbí a strihá sa nakrátko s mini ofinkou do čela. Aby boli vlasy zdravé, dáva si na ne špeciálne zábaly, recept je však jeho tajomstvom. Nepoužíva lak, iba niekedy gél.

Život mu však komplikuje pleť: „Veľa investujem do kvalitnej kozmetiky a skúšam množstvo nových prípravkov. Mám problematickú pokožku. Niekedy mastnú a niekedy veľmi suchú. Vtedy si dávam hydratačný krém a mastnú zase pretieram tonikom. Často si dávam aj hydratačné a čistiace masky,“ vysvetľuje. Aj pri líčení sa snaží vyberať ľahký mejkap, ktorý mu pleť nezaťaží. Používam zmatňujúce mejkapy od Coco Chanel Velvet. Páči sa mi, že majú ľahkú štruktúru.

Ponorený do levandule

Paviel dbá aj o svoju postavu a pravidelne cvičí. Pohyb má minimálne trikrát do týždňa a musíme uznať, že luxusné kúsky na jeho vyšportovanej postave vyzerajú veľmi dobre. Do postele si vraj neľahne, kým nie je odlíčený. „Každý večer, aj keď som unavený z práce, vždy si vyčistím pleť pleťovou vodou, aby som ju dobre odmastil a dal preč všetky nečistoty. Na záver nechýba hydratačné sérum alebo krém.“

Medzi jeho obľúbené rituály patrí aj kúpeľ. „Mám to veľmi rád, no nestíham. Ale keď sa podarí, dávam si vždy morskú soľ a levanduľu s horúcou vodou, lebo mi to uvoľňuje krčnú chrbticu a trapézy. Predtým však musím vypiť veľa vody, lebo potom vraj vyjdú preč z tela toxíny.“